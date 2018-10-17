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Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Sevilen çorbalardan erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER :

1 su bardağı erişte

1 su bardağı süzme yoğurt

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı un

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için malzemeler :

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI :

Öncelikle derince bir tencereye erişteyi alın, üstüne 3 su bardağı suyu ilave edin ve yumuşayana dek yaklaşık 10 dakika kaynatın.

Ayrı bir kabın içerisinde; yoğurdu, yumurtayı, unu ve rendelenmiş sarımsakları güzelce karıştırın.

Kaynamakta olan eriştenin suyundan azar azar ekleyerek ve sürekli çırparak, yoğurtlu karışımı bir miktar açın.

Kaynamakta olan erişteler yumuşadığında, hazırlamış olduğunuz yoğurtlu karışımı tencereye azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin.

Tüm malzemeleri kaynayana dek sürekli karıştırın ve kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.

Daha sonra tencerenin altını kapatın ve tuzunu ekleyin.

Üzeri için; tereyağını ve zeytinyağını bir sos tavasına alın, kızdırdıktan sonra kuru naneyi ilave edin ve tavanın altını kapatın. Çorbanız servise hazır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 22:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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