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Erhan Usta İYİ Parti’ye mi geçiyor?

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Samsun Milletvekile Erhan Usta partisinden ihraç edildi. Erhan Usta, Cumhur İttifakını zedeleyici açıklamaları nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. MHP e Merkez Disiplin Kurulu oy birliğiyle Erhan Usta'nın MHP üyeliğinden kesin çıkarma cezasıyla ilgili ihracına oy birliğiyle karar verildi. Erhan Usta'nın İYİ Parti'ye katılacağı iddia edildi. Erhan Usta İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı mı olacak?

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:05
Erhan Usta İYİ Parti’ye mi geçiyor?

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Samsun Milletvekile Erhan Usta partisinden ihraç edildi. Erhan Usta, Cumhur İttifakını zedeleyici açıklamaları nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. 

Cumhur İttifakı’na aykırı hareket ettiği iddiasıyla kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yaptığı açıklamada, Erhan Usta’nın 1 Ocak tarihli Türkiye geneli ve Samsun’la ilgili Cumhur İttifakı’nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildiğini bildirmişti. Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın MHP üyeliğinden kesin çıkarma cezasıyla ilgili ihracına oy birliğiyle karar verildi.”  Erhan Usta'nın ihracıyla Meclis'te MHP'nin 50 olan sandalye sayısı 49'a düşmüş oldu.

Erhan Usta İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı mı olacak?

Usta’nın, İyi Parti ile dirsek temasında olduğu öne sürüldü. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın İyi Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:05
  1. Erhan Usta İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı mı olacak?

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