Ergin Ataman yine kulaklıkla çıktı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınmaya yine kulaklıkla çıktı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınmaya yine kulaklıkla çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman, parkeye yine kulaklıkla çıktı. Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin ikinci müsabakasında da sahaya kulaklıkla çıkmış, sarı-lacivertli taraftarların aleyhinde yaptığı tezahüratlara bu şekilde tepki göstermişti.

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