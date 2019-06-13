0553 313 94 23

Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle tanıştı

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 15 maç sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet elde etti

13 Haziran 2019 Perşembe 23:03
Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle tanıştı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya 74-57 üstünlük sağlarken, lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Erin Ataman da Ataşehir'de ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de parkeye çıkan Ataman, bu müsabakaların tamamında Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Anadolu Efes play-off final serisinin üçüncü maçını 74-57 kazanırken, Ergin Ataman da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevincini tattı.


- Ataman'a kupalı gönderme


Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'ın Galatasaray'ın başında görevdeyken sarı-lacivertliler ile oynanan play-off final maçına çıkmamasına gönderme yapıldı.

İlk periyotun sona ermesinin ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda küçük bir bilgi yarışması düzenlendi.

Fenerbahçe Beko'nun 6. şampiyonluğunun hangi yılda kazanıldığının sorulmasıyla Ergin Ataman'ın 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başındayken sarı-lacivertli takım ile oynanan final serisinin 7. maçına çıkmamasına göndermede bulunuldu.

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk kupasıyla fotoğrafları ekranlara yansıtılırken, Fenerbahçeli taraftarlar "Ergin Ataman sahadan çekil" şeklinde tezahürat yaptı.


- Ali Muhammed'in 150. maçı


Fenerbahçe'ye 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Ali Muhammed, sarı-lacivertli forma ile 150. maçını oynadı.

Üç sayılık basketleriyle sarı-lacivertli ekibin hücumda dikkat çeken isimleri arasında yer alan milli oyuncu, karşılaşmayı 13 sayı ile tamamladı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:03
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Fenerbahçe
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den tanker saldırısına ilişkin açıklama
    1. Türkiye'den tanker saldırısına ilişkin..
    2. GÜNCELLEME- ABD, Umman Körfezi'ndeki..
    3. Cemil Meriç kimdir? Cemil Meriç'in..
    4. ANAP’tan çok konuşulacak iddia!..
    5. Zeljko Obradovic: “Anadolu Efes’i..
    6. Uluslararası ESOK Rallisi
    7. Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin..
    8. Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü,..
    9. Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi
    10. Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle..
    11. Galatasaray, Inter'in yıldızına..
    12. Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3..
    13. ABD Umman Denizi’ndeki saldırılar için..
    14. Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve..
    15. Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs"..
    16. Tartıştığı arkadaşlarını silahla..
    17. Araklı’da sağanak yağış
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    19. Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu..
    20. Final serisi Anadolu Efes avantaj..
    21. Anadolu Efes’e güvenlik önlemi
    22. "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
    23. Kendisini polis olarak tanıtarak..
    24. Real Madrid en pahalı transferi tanıttı!
    25. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    26. Rus komünistlerden flaş Çernobil..
    27. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    28. Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
    29. 2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı?
    30. Eyüpsultanlı gençler Buray konseriyle..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu