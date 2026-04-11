Ergenekon sanığı Yalçın Küçük bile isyan etmiş! "Naylon CHP’liler"

Göreve geldiği günden beri adı şaibeli ihalelerle anılan ve Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun kendi mahallesinden yediği şamar yeniden gündem oldu.

Ergenekon davası sanıklarından Yalçın Küçük, partisinin "proje" isimlerle doldurulmasına ve İmamoğlu üzerinden yürütülen algı operasyonlarına adeta patlamış.

"Bizi Erdoğan'a mahcup ediyorsunuz!"

"Mütevazı köfteci" imajıyla servis edilen müteahhit İmamoğlu’nun kısa sürede ulaştığı devasa servet, sol cenahta bile çatlak seslerin çıkmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde ölen Yalçın Küçük, İmamoğlu’nun geçmişine ve partiye sokulma şekline tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hani köfteciydi bu? Hani fakirdi? Bizi mahcup ediyorsunuz Tayyip Bey'e! Naylon CHP'lileri doldurmuşsunuz partiye!"

Proje isimlerle naylon siyaset

Küçük’ün "Naylon CHP'liler" sözleri, CHP içerisindeki "ithal ve proje" isimlerden duyulan rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

"Liyakat" dilinden düşürmeyen ancak her fırsatta kendi yandaşlarını ihale yağmuruna tutan zihniyetin, kendi içindeki "akıl hocalarını" bile isyan ettirecek noktaya gelmesi kamuoyunda "maske düştü, gerçek yüzler göründü" şeklinde yorumlandı.

Yalçın Küçük’ün bu çarpıcı itirafları ve İmamoğlu’nun "köftecilikten cezaevine" uzanan gizemli serüveni, bugünlerde sosyal medyada yeniden paylaşım rekorları kırıyor.