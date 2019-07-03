Ergenekon İYİ’si Vedat’tan İHH provokasyonu! Yalanlarla faşistlik yaptı

yeniakit.com.tr Fetullahçı Terör Örgütü’nün sulandırması sebebiyle bütün üyeleri beraat eden Ergenekon davalarında kirli ilişkileriyle gündeme gelen eski gazeteci ve İP’li Vedat Yenerer, şimdi de Suriyelileri bahane ederek İHH’ya saldırdı. İYİ Parti üyeleri, her geçen gün toplumdaki Suriyeli karşıtlığını yaymaya çalışırken, İP Lideri Meral Akşener’in danışmanı Vedat Yenerer, şimdi de Suriyeli mazlumlar üzerinden Türkiye’nin yüz akı kurumlarından İHH İnsani Yardım Vakfı’na dil uzattı.

Yalanın sonunu getiremedi

Ergenekon davalarında pek çok kirli ilişkisi açığa çıkan İP’çi Vedat Yenerer, vatandaşları Suriyeliler ve İHH’ya karşı tahrik etme amaçlı twitinde “Arap sevici, El Nusra destekçisi İHH vakfında durmek yok. Şimdi de AKP desteğinde 2100 Suriyeli aileye buzdolabı, vantilatör ve fırın yardımı yapacağını bildirdi. Almanya’da kurulmuş olan İHH önce Türk vatandaşlarımızın ihtiyaçların görmeye başladığında saygı görecektir.” hezeyanlarını kustu. İHH’nın Suriye halkına yaptığı yardımları ‘Arap sevicilik’ olarak niteleyen Yenerer, içindeki faşisti adeta dışa vurdu.

Yalancı Vedat’ın mumu yatsıya kadar bile yanmadı!

Oysa İHH’nın Türk vatandaşlarına yardım etmediğini iddia eden Yenerer, açıkça yalan söyledi. Dünya genelinde ırk ve din farkı gözetmeksizin kriz bölgelerindeki milyonlarca insana yardımlarda bulunan İHH, Türkiye’de de yoksul ailelere yönelik yardımlardan toplumsal projelere kadar pek çok konuda projeler yürütüyor. İHH Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz da, 1 Temmuz günkü twitinde “Yetim Gülerse Dünya Güler! @ihhinsaniyardim Yetim Destek Sistemi'yle sadece Türkiye'de 76 ilimizde 15 bini aşkın yavrumuza senelik 23 milyon ₺'yi aşkın destek veriyor. Yetimleri öz evladı bilen kıymetli hayırseverlerden Allah razı olsun..” ifadelerini kullandı.

İHH, Arap ülkeleri, Afrika, Balkan ve Kafkas ülkelerindeki milyonlarca muhtaca yardım ettiği gibi milyonlarca Türk vatandaşına da hem para yardımı hem de proje esaslı yardımlarda bulunuyor.

Ergenekoncu İP’çinin Suriyeli düşmanlığı FETÖ’den miras!

Toplumdaki Suriyeli karşıtlığını körükleyerek iç karışıklık çıkarmaya çalışan İYİ Parti’nin üst düzey isimleri her fırsatta yalana başvuruyor. Suriyelilerin devletten maaş aldığı ve çok sayıda imtiyaza sahip olduğu yalanına Vedat Yenerer gibi isimlerin yanısıra İP’çi Ümit Özdağ da sıklıkla başvuruyor. İP’çilere İHH’ya saldırma vazifesi ise FETÖ’den miras kaldı. 2013 yılında hükümete yönelik darbe girişimi başlatan FETÖ’nün hedef aldığı ilk kurumlardan biri olan İHH, şimdi de İP gibi oluşumlarca hedef gösteriliyor.