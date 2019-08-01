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Ergene Velimeşespor’da transfer çalışmaları sürüyor

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:26
Ergene Velimeşespor’da transfer çalışmaları sürüyor

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarını Velimeşe’deki tesislerinde sürdürüyor. Bir yandan antrenmanları takip eden yöneticiler diğer yandan da teknik heyetin talepleri doğrultusunda transfer görüşmelerini devam ettiriyor.


TFF 3. Lig’den yükselen Ergene Velimeşespor’da geçtiğimiz sezondan Emre Yılmaz, Emre Güler, Serkan Yıldız, Baran Işık, Birol Yılmazer, Hayrullah Akyel, Raşit Yöndem, Burhan Arman, Fatih Dilek ve Onat Kutay Kurt ile yola devam kararı alınırken diğer isimlerle yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezondaki kadrosundan 10 oyuncu ile yeni sezona da devam etme kararı alarak iç transferi tamamlayan Ergene Velimeşespor, dıştransferde ise geçtiğimiz sezon 3. Lig’de Kırşehir Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan forvet Sinan Uzun, Fatsa Belediyespor’dan savunma oyuncusu Berkay Özçelik, Nazilli Belediyespor’dan Mert Er Estik, Osmaniyespor’dan Eser Akbaş, geçtiğimiz sezon Tire 1922 forması giyen ve daha önce Ergene Velimeşespor forması giymiş olan Semih Kahraman, Düzcespor’dan kaleci Gökhan Siverek, Zonguldak Kömürspor’dan kanat oyuncusu Mustafa Öztürk ve geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Niğde Anadolu ikinci yarısında ise Bandırmaspor’da forma giyen sol bek Taner Yılmaz ile sözleşme imzaladı.


Geçtiğimiz sezon Ergene Velimeşespor takımının formasını giyen ve bu sezon başı kulüp ile yolları ayrılan oyunculardan Alişan Ural Ofspor’a, Selçuk Baştürk Derince Belediyespor’a, Ali Emre Erhal Osmaniyespor’a, Emre Karadağ ise Aksaray Belediyespor’a imza attı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:26
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