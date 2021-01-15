İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Eren Bülbül operasyonunu başlattık' açıklamasından sonra Eren Bülbül operasyonu nedir ve operasonun nerede yapıldığı merak edilmeye başlandı. Peki, Eren Bülbül operasyonu nedir, nerede yapılıyor?

Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak tarihinde sona ermesinden sonra Eren Bülbül operasyonları için düğmeye basıldı. Peki, Eren Bülbül operasyonu nedir, nerede yapılıyor?

Eren Bülbül operasyonu nedir?

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak tarihinde sona erdiğini ve Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını duyurdu.

Eren operasyonları nerede yapılıyor?

Eren operasyonları Türkiye'de Doğubayazıt ile Çaldıran arasında bulunan Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Terör örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık.” ifadelerini kullandı. Daha sonra Bakan Soylu, Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladıklarını ve Yıldırım Operasyonları kapsamında 153 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bunun yanı sıra 707 mağara, sığınak ve depo imha edildiğini de belirten Bakan Soylu Eren -1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev almakta olduğunu da ifade etti.

Yıldırım operasyonu nedir?

Teröristleri etkisiz hale getirmek için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından "YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK" operasyonu gerçekleştirildi.