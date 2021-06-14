Erdoğan'la ilgili algı operasyonları ellerinde patladı!

ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan'ın bu anları, kirli bir propagandanın parçası olarak kullanılmaya çalışıldı. Uluslararası medyanın algı operasyonuna Türkiye'den de bazı medya organları, çanak tuttu.

Biden, Erdoğan'ın ayağına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yanında oturan Joe Biden, yerine geçtiği sırada, Erdoğan'ın sandalyesinden geçerken selam verdi. Tam o sırada kendisi gören Erdoğan ayağa kalkarak selamına karşılık verdi. Karşılıklı tokalaşma ve samimi bir sohbet gerçekleştiren iki liderin bu anları, kirli bir algı operasyonunun parçası haline getirildi.

Erdoğan'ın ayağa kalkışı sırasında Biden'ın elini tutması anı, Reuters tarafından amacından çarptırılmış bir şekilde servis edildi.

Görüntüleri haberlerinin en başında veren AFP, Guardian, Rudaw gibi uluslararası medya kuruluşları sosyal medyada bu fotoğraf ile algı çalışması yaparken, Oda TV de aynı yöntemle haberi paylaşarak görenleri şaşırtmadı.

Cumhuriyet gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda malum fotoğraf karesine yer verirken, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını değiştirdi.

AA fotoğrafları paylaştı

Reuters'ın, uluslararası yayın kuruluşlarıyla paylaştığı fotoğraflar, kirli algı operasyonunun parçası olarak kullanılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden'ın ilk görüşmelerine ait görüntüler, Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Servis edilen ve medya kuruluşları ile paylaşılan görüntülerde Biden ile Erdoğan görüşmesinin anlarına ait tüm fotoğraflar açıkça görülebiliyor.