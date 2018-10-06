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Erdoğan'ın talimatıyla zirve toplandı

Erdoğan’ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda, bankacılık sistemi ve son ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği mini bir ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:15
Erdoğan'ın talimatıyla zirve toplandı

Toplantıya Erdoğan katılmazken, toplantının ardından gelişmelere dair Erdoğan’a bilgi sunuldu.

BANKACILARIN TALEPLERİ

Erdoğan’ın talimatıyla, önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda bakanlar, Ak Parti yöneticileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanları, yabancı ortaklı özel sektör banka temsilcileri ile TÜSİAD dahil bazı STK temsilcilerinin katılımıyla ekonomi zirvesi düzenledi. Toplantıya, Erdoğan’ın katılmadığı öğrenilirken, toplantı sonunda görüşülen konulara ilişkin Erdoğan’a bilgi verildi.

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda dövizdeki son durum, faizler, enflasyonla mücadele ve bankacılık sistemindeki gelişmeler ele alındı. Bankacılık sektörünün taleplerinin ele alındığı toplantıda, atılacak adımlar ve çözüm önerileri de ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gelecek hafta açıklayacağı enflasyonla mücadele planı öncesinde yapılan toplantıda, Türk ekonomisini güçlendirmeye yönelik gerekli adımların çekinmeden atıldığı, istikrarı güçlendiren reformların sürdüğü mesajı verildi. Toplantıda, özel sektör temsilcileri tasarruf tedbirleri, mali disiplin, vergi politikalarına ilişkin adımlarla ilgili görüşlerini aktardı, taleplerini dile getirdi.

EKONOMİYE YAKIN TAKİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki son gelişmelere ilişkin, “Yeni bütçeyle ekonomimizi; kur, faiz ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtarmakta kararlıyız. Bankacılık sektörünün hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı sorunların farkındayız. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik ortadan kalkıyor. Enflasyon, faiz ve döviz kurundan bunalan, işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz” demişti.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:15
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