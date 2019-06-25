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Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison Türkiye'ye yönelik yeni tehditte bulunarak "Bütün göstergeler Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatı yapacağını gösteriyor. Eğer S-400 sistemi teslim edilirse, sonuçlar Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ile ilişkisinin sonlandırmasını içerecek." dedi.

25 Haziran 2019 Salı 13:10
Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında "S-400 savunma sistemini inşallah önümüzdeki ay teslim alacağız" açıklamasının ardından ABD'den tehdit dolu bir mesaj geldi.

Açıklamalarda bulunan ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, "Bütün göstergeler Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatı yapacağını gösteriyor. Eğer S-400 sistemi teslim edilirse, sonuçlar Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ile ilişkisinin sonlandırmasını içerecek" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:10
  1. Kay Bailey Hutchison
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. S-400 hava savunma sistemi

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