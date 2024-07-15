Erdoğan’ın o görüntüleri hâlâ hafızalarda! Hain darbe girişimini püskürten telefon

Saat 00:24'te, henüz Muğla'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu paralel yapılanmanın teşvik ettiği bir harekettir. Milletçe toplanalım ve bu azınlık grup, tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa orada yapsınlar. Halkın üzerinde bir güç ben tanımadım ömrü hayatımda. Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlar sokaklara döküldü.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde darbeci askerlerin hedefindeki en önemli adreslerden birisi de basın yayın organları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk'e "FaceTime" üzerinden bağlanarak halkı sokağa davet etmesi üzerine darbeci askerler harekete geçti. Darbecilerin kurduğu "WhatsApp" grubunda, "Bu TV'lerin susturulması gerekiyor", "Çamlıca'daki antenlere müdahale edilmeli", "Çamlıca Tepesi'ni gören tanklar antenleri vursunlar" gibi paylaşımlarda bulunuldu.

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