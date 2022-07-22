Erdoğan’ın kararlılığına karşı bir kumpas! Duhok'taki saldırının faili belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki üçlü zirvede, ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyleyerek terör örgütü PKK ile etkin mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Irak'ta sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi ve herkes bir anda Türkiye'yi suçlamaya başladı. Üstelik Türkiye'nin o bölgede bir operasyonu dahi yoktu!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Duhok'taki saldırı da masaya yatırıldı.

Bölgede Türkiye'nin herhangi bir operasyonunun olmadığını söyledi. Olayın Kürt özerk bölgesinde yaşandığını söyleyen Karahasanoğlu, Barzani cephesinin Türkiye'ye yönelik suçlayıcı bir açıklama yapmadığının da altını çizdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Burada çok tilkice oynanan bir oyun var. Amerika hem saldırıyı düzenliyor, organize ediyor hem de saldırıda 8-9 sivili öldürdükten sonra da 'katil bu tarafta' diyerek gösterileri düzenletiyor. Olayı da piknik alanında, turistik bir bölgede gerçekleştiriyor. Neden çünkü gösterileri bütün Irak'a taşıyacak.