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Gündem Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu
Gündem

Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 104 emekli amiralin yayımladığı bildirinin ardından bugün yaptığı değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:06:00 -
Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 104 emekli amiralin yayımladığı bildirinin ardından bugün yaptığı değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin yayımladığı ihanet bildirisinin ardından konuya ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15.20'de başlayan toplantıya şu isimlerin katıldığı bildirildi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Cumhurbaşkanlığı Hukukla Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz.”

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

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