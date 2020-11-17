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Aktüel Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Aktüel

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:17:00 -
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Silopi Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve Hakkari Çukurca'da Irak sınırında icra edilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz 16 Kasım 2020'de Hakkari Çukurca'da Irak sınırında çıkan çatışmada şehit oldu.

 

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