Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Cumhur İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğümüz yol arkadaşım Sayın Devlet Bahçeli, sizleri hürmetle selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi rol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yürüdük elhamdulillah. Girdiğimiz yüce gönüllere, sevgiyi muhabbeti kalplere saçtık elhamdulillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk, dünya ile yarışır olduk, aştık Elhamdulillah. Beri gel kucaklaşalım uzak isek yakınlaşalım. Ülkemizi daha da büyütelim.

Evet bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü "Artık Türkiye'de hiçbir şey eski gibi olmayacak" diyerek AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik.

Teşekkür mesajı

Gençler Türkiye'nin siyasi ekonomik ve sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin kurucular kurulunda yer alarak bu davaya omuz veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime, vatandaşıma teşekkür ediyorum.

Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da nasip işidir. AK Parti kadroları olarak kendi işimize bakacağız. Sizlerin de yakından bildiği gibi AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış ve bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Hamd olsun asırlık eksiklikleri tamamlayarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık. Tüm ilçeleri mahalleleri beldeleri ile 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle ve projelerimizle damgamızı vurduk.

"Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız"

Yürttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu, artık demokrasi ve kalkınmada eksiklerini tamamlama üzerine değil, siyaseti ve ekonomi ise dünyanın en iyileri arasında yer almak üzerine inşa etmektedir. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"Birliğimizi zedelemelerine müsaade etmeyeceğiz"

Irkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini ve beraberliğini zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.

Şu kalan 10 ayda büyük bir gayretle koşmaya var mıyız? AK Parti'nin genel başkanından teşkilatlarına, tüm mensupları bu büyük sorumluluğu üstlenmiştir. Tüm yol arkadaşlarımdan var gücüyle çalışmasını bekliyorum.

15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran bu kahraman milletin, mesuliyetini taşıyorsunuz. Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var. Bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var.

6'lı masaya tepki

Her ne kadar birileri hala ülkemizi; vesayet özlemcisi, çatışmadan beslenen iklimine geri döndürmek istiyorlarsa da bunu başaramayacaklar. Bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıakrmaya çalışırken, bir asır geriye döndürmeye çalışanlara gereken cevabı vereceğiz. Yaptığımız eserleri yıkma vaadiyle çıkanlara kimse karşılık vermiyor.

Milletimiz iradesini sandığını yansıtırken gözettiği ölçüler çok farklıdır. Önce bu ülkeye kazandırılan eserlere bakılacaktır. Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı, sağlıkta, ulaşımda, dış politikada neler yaptı. A'dan Z'ye benim milletim bunları gözden geçirecek. Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır.

Eğitimde atılan adımlar

Bir gençlik için en önemli olan nedir? Birinci derecede eğitim ve öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye'de gerçekleştiren biz olduk. Kardeşlerim ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100-110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardır. Şimdi ise 15-20 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim dörüyor. 76 üniversite ile devraldık. Şu an 207 üniversite var. Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor; 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var?' Bunların mantığı bu.

Hakkari'de de, Şırnak'ta da Iğdır'da da üniversitemiz var. Hangi ilimiz olursa olsun. Hepsinde üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor. Onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik.

"19 dev şehir hastanesi yaptık"

Eğitimde bu adımları atarken, sağlıkta neler yaptık? 19 tane dev şehir hastanemiz var. 26 bin kapasiteye sahip. İstiyoruz ki hiçbir ilimizde bu sorun yaşanmasın. Ankara'da ikinci şehir hastanesini de açıyoruz. Bunları biz yaptık. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır. Eğitim-Araştırma hastanelerimiz aynen devam ediyor.

Sayın Kılıçdaroğlu sen SSK'nın başındaydın. Çık da deki; şu hastaneyi de ben yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o kurumu çökertmesi yeter.

Spor tesisi sayımızı 1575'ten 4 bin 133'e; Yüksek Öğrenim Yurt kapasitesiini 182 binden 746 bine çıkarttık.

Terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, emniyeti artırarak vatandaşlarımızın huzurun usağladık. Göreve geldik, 28 bin 700 kilometre bölünmüş yola sahibiz. Şunları iyi bilin; ve bunları bilmeyen gençlere de anlatın. Bin 174 km devraldığımız otoyol uzunluğu 3 bin 532 km'ye çıkardık.

AK Parti iktidara geldiğinde 26 havalimanı vardı. Şimdi bu sayı 56'ya çıktı.

Sosyal konut projesi: Süratle yapıp milletimizin hizmetine sunacağız

TOKİ kanalıyla milletimiz konut almaya hazırsa; Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle bu konutları yapacak. Milletimizin satın almasına sunacağız.

"2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazı çıkarmaya ve otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız"

2023'ün ilk çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız. Karadeniz'de 540 milyar metreküp gaz rezervi keşfettik. 2023'ün ilk çeyreğinde gazı çıkarmayı başlayacağız."