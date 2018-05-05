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Erdoğan'dan 'Muharrem İnce' yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi'nde konuştu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:25
Erdoğan'dan 'Muharrem İnce' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili şu yorumda bulundu:

Ana muhalefetin ve onunla birlikte hareket edenlerin cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferleri, ittifak arayışları konusundaki tavırlarına, hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır, ilkesizlik olacaktır, millete saygısızlık olacaktır.

Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:25
  1. İstanbul
  2. Kayseri
  3. Muharrem İnce
  4. Cumhurbaşkanı adayı
  5. 24 haziran seçimleri
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı

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