Erdoğan'dan koalisyon talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine kadar kalan yaklaşık 10 aylık sürede, seçim propaganda dönemi stratejisini belirleyip gerekenlerin yapılması konusunda talimatlar verdi. Süreç 3 ana başlık üzerinden yürütülecek.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin üç ayaklı stratejisi:

AK Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde gerçekleşen ekonomik ve demokratik kazanımlar eski ile mukayese edilerek anlatılacak, hafızalar canlı tutulacak. AK Parti'nin ülkeyi nereden aldığı ve nerelere getirdiği vurgulanacak. Daha önceki dönemde yaşanan sıkıntıların anlatılması özellikle gençler açısından önem taşıdığı için bu noktada kapsamlı ve görsel anlatıma da yer verilecek.

Altyapı yatırımları ve AK Parti'nin bu alanda Türkiye'yi nereye ulaştırmak istediğine de dikkat çekilecek. Vatandaşa, "Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma biz getirdik, devamını da biz getirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye çok şey kaybedebilir" denilecek.

Altılı masanın Türkiye ve her bir bireyin geleceğine nasıl zarar verebileceği vatandaşla paylaşılırken, özellikle koalisyon dönemlerine vurgu yapılacak. "Koalisyon dönemlerinin Türkiye'ye maliyetiyle, bölgedeki devletlerin güçlü yönetim eksikliği sebebiyle ödediği acı bedeller ortada" mesajı verilecek.

Kaynak: Sabah