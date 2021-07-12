Erdoğan'dan 'bayram tatili' açıklaması!

Kurban Bayramı için tatil programı yapan vatandaşların gözü kulağı bu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda, tatil kararı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü. Kısa süre içerisinde toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

Bayram tatili 9 gün

Gevşetilen koronavirüs önlemleri sonrası en önemli Bakanlar Kurulu'ndan birine hazırlanan kabine, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün gerçekleştirileceği noktasında verilen kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti. 19 Temmuz'dan itibaren başlatılacak olan tatilin 26 Temmuz tarihine kadar blok şekilde birleştirildiğini ifade etti.

19 Temmuz'da idari izinli olunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi olarak bayram tatili için alınan kararı duyurmuş oldu.