Erdoğan'dan 'bayram tatili' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine'de tatilin kaç gün olacağına ilişkin karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karara göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
Kurban Bayramı için tatil programı yapan vatandaşların gözü kulağı bu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda, tatil kararı ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü. Kısa süre içerisinde toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.
Bayram tatili 9 gün
Gevşetilen koronavirüs önlemleri sonrası en önemli Bakanlar Kurulu'ndan birine hazırlanan kabine, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün gerçekleştirileceği noktasında verilen kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti. 19 Temmuz'dan itibaren başlatılacak olan tatilin 26 Temmuz tarihine kadar blok şekilde birleştirildiğini ifade etti.
19 Temmuz'da idari izinli olunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi olarak bayram tatili için alınan kararı duyurmuş oldu.