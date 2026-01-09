Erdoğan'dan AKM'de 12. Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu yıl “Sonsuzun Fethine Çık” temasıyla 12’ncisi tertiplenen Recep Fazıl Ödülleri’nin; ilim, kültür ve sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bugüne taşıyan, Recep Fazıl’ın fikrî ve edebî mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum.

"GENÇLERİMİZ İÇİN PUSULA GÖREVİ GÖRÜYOR"

Kültürel yozlaşma dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital teknokültürün, pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bir dönemde; gençlerimiz için bir pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödüllerini bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum. Sizler, Üstad’ın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi ve daima istikamet üzere olması için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz.

Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir. Üstadı yakından tanıyanlar, onun yüzündeki o çizgilerde adeta toprağı görür. Bizler de üstadın yüzündeki o kırışıklıklarda, “hep topraktan geldik, toprağa gideceğiz” hakikatini okurduk. Allah rahmet eylesin.

Üstadın, Müslümanın yüzünün yere eğilmesine; hele hele fikir planında acziyete düşmesine asla tahammülü yoktur.

"NETANYAHU DENEN ZALİM ÇAĞRILARA KULAK ASMIYOR"

Şehit edilen 71 bini aşkın Filistinli kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Mekânları cennet olsun inşallah. Kışın soğuğunda, son derece kısıtlı imkânlarla hayata tutunmaya çalışan; şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu muhafaza eden tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum.

O çadırların içinde, kışta, yağmurda, çamurda; yediden yetmişe çocukların, annelerin, yaşlıların hâlini ekranlardan hep birlikte izliyoruz, değil mi? Konteyner gönderelim diyoruz; Birleşmiş Milletleri devreye sokuyoruz, Batı’yı devreye sokuyoruz. Ancak Netanyahu denilen bu zalim, bu Fıravun zihniyeti, bu çağrılara asla kulak asmıyor ve hiçbirini kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da vakti saati gelecek.

Erdoğan bu yılki ödül sahiplerini açıkladı.

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın