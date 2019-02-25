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Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti açıklaması: Bugün bize ihanet edenler...

Tokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı. "Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere de ihanet edeceklerdir"

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:42
Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti açıklaması: Bugün bize ihanet edenler...

Yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Tokat'taki mitinginde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin sert açıklamada bulundu.

Bugün bize ihanet edenler...

Erdoğan, yeni parti iddiaları ile ilgili "Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere de ihanet edeceklerdir" göndermesinde bulunarak "Bu kader birliği değildir bu dava birliği değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski çalışma arkadaşlarının kuracağı yeni parti iddiaları ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız yola çıkarken onlara makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki, 'Gel biraz da sen dinlen buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu kader birliği değildir bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittiklere yere ihanet edeceklerdir"

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:42
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