Erdoğan’dan 6’lı masaya tepki!
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’dan altılı masaya tepki geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlara ‘Hayır’ diyerek tepki gösteren ancak Irak’ta sivilleri öldürdü yalanı ile ortalığı karıştırmaya çalışanlara sessiz kalan 6’lı masaya AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan tepki gösterdi.
Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Irak’taki provokasyonu malzeme edip, Türkiye’nin bölgesel güvenliğini sarsıcı açıklamalar yapan, HDP ve borazancılarına bir tek laf edemeyen altılı masa muhalifleri, Hadi buyurun tek cümle HDP’yi eleştirin de görün. Partilerinizin kapısına kilit vurursunuz biiznillah. Hadi” dedi.