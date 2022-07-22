  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan’dan 6’lı masaya tepki!
Siyaset

Erdoğan’dan 6’lı masaya tepki!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’dan altılı masaya tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 20:42:00 -
Erdoğan’dan 6’lı masaya tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlara ‘Hayır’ diyerek tepki gösteren ancak Irak’ta sivilleri öldürdü yalanı ile ortalığı karıştırmaya çalışanlara sessiz kalan 6’lı masaya AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan tepki gösterdi.

Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Irak’taki provokasyonu malzeme edip, Türkiye’nin bölgesel güvenliğini sarsıcı açıklamalar yapan, HDP ve borazancılarına bir tek laf edemeyen altılı masa muhalifleri, Hadi buyurun tek cümle HDP’yi eleştirin de görün. Partilerinizin kapısına kilit vurursunuz biiznillah. Hadi” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23