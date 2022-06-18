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Siyaset Erdoğan'dan 2023 seçimleri için AK Parti teşkilatına özel talimat!
Siyaset

Erdoğan'dan 2023 seçimleri için AK Parti teşkilatına özel talimat!

Haziran 2023 seçimlerinde ilk kez sandık başına gidecek yaklaşık 6 milyon genç için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile AK Parti gençler için özel kampanya yürütecek. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde etkinlikler ve programlar düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 20:40:00 -
Erdoğan'dan 2023 seçimleri için AK Parti teşkilatına özel talimat!

Seçime bir yıl kala hazırlıklar hızlandı. 2023 seçiminin kilidini açacak gençler için özel çalışmalar masada. AK Parti de ilk kez oy kullanacak yaklaşık 6 milyon genç için özel kampanya yürütecek.

"Gençlere ulaşın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarından genç seçmenlere özel olarak ulaşılmasını istedi. Erdoğan, teşkilata, "gençlere ulaşın, AK Parti'nin 20 yılda yaptıklarını anlatın" talimatı verdi.

Yaptığı il ziyaretlerinde sık sık gençler ile buluşan Cumhurbaşkanı, bu programlarına devam edecek. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde etkinlikler ve programlar düzenleyecek.

Sosyal medya etkin kullanılacak, gençlerin ilgisini çekecek paylaşımlar yapılacak. Gençlik kolları da ilk kez oy kullanacak gençler için özel programlar düzenleyecek.

 

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