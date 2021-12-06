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Ekonomi Erdoğan’dan 2022 asgari ücret net brüt açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Erdoğan’dan 2022 asgari ücret net brüt açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Komisyonunda. Asgari Ücret Komisyonu 1 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştiri. 2022 asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması geldi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret net, brüt ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:17:00 - 2021-12-06 12:23:52
Erdoğan’dan 2022 asgari ücret net brüt açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili Katar ziyareti öncesi önemli açıklamalarda buludu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanı bir kez daha sevindirdi.  Başkan Erdoğan,"Daha önce de söylediğim gibi biz işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en idealini gerek brütü gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." dedi.
erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak?

Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz. Sayın bakan heyetiyle beraber işçi ve iş veren kesimiyle görüşmeler yapılacak. bunula birlikte bir sonuç elde edecekler. İnşallah Katar'dan dönünce detayları öğreneceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de sadece işçi değiş işveren de alınan karardan memnun olması gerekiyor. En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz. Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım. Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz."

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2022 ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapıldı. Asgari ücret ikinci toplantısını 7 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta yapılacak.

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