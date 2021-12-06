Erdoğan’dan 2022 asgari ücret net brüt açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili Katar ziyareti öncesi önemli açıklamalarda buludu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanı bir kez daha sevindirdi. Başkan Erdoğan,"Daha önce de söylediğim gibi biz işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en idealini gerek brütü gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz." dedi.



Asgari ücret ne kadar olacak?

Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz. Sayın bakan heyetiyle beraber işçi ve iş veren kesimiyle görüşmeler yapılacak. bunula birlikte bir sonuç elde edecekler. İnşallah Katar'dan dönünce detayları öğreneceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de sadece işçi değiş işveren de alınan karardan memnun olması gerekiyor. En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz. Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım. Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz."

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2022 ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapıldı. Asgari ücret ikinci toplantısını 7 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta yapılacak.