Erdoğan'a yüzde 20, Kılıçdaroğlu'na yüzde 83 zam!

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden çıkarılmaya çalışılan tartışmalara değindi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Vatandaşlarımızın hayat pahalılığından bunaldığı, yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarının hızla eridiği bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın ve milletvekillerinin maaşını tartışmak ne kadar abes geliyor.

Ama Cumhurbaşkanı’nın maaşı üzerinden algı operasyonu yürütüldüğü için değinmek zorunda kalıyorum.

Düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan ya da asgari ücretle karnını doyurmak için mücadele eden insanlarımızdan özür diliyorum.

Asıl dert onların derdi. Asıl geçim sıkıntısını çekenler onlar. Onların maaşlarında ne kadar artış yapılsa yeridir.

Cumhurbaşkanı’nın maaşına yapılacak artışı tartışıyoruz ama Cumhurbaşkanlığı maaş için yapılmaz. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı olmanın onuru her şeye yeter.

Milletvekili maaşları konusunda yazılıp çizilenleri ise ucuz popülizm olarak görüyorum.

Ama ek bütçe ile Cumhurbaşkanı’nın maaşında önerilen yüzde 20.2 artışı yüksek gösterip her gün kürsülerde millet aç diye bağıran Kılıçdaroğlu’nun maaşında gerçekleşecek olan kümülatif yüzde 83 oranındaki artıştan söz edilmemesini dikkatlerinize sunmakla yetineceğim.

CUMHURBAŞKANI’NIN MAAŞINDAKİ ARTIŞ

Ek bütçede, “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan ‘personel giderleri’ ve ‘Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri’ ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40.5’i oranında, ‘Cumhurbaşkanı ödeneği’ ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20.2’si oranında ödenek eklemesi yapılacak” deniliyor.

Cumhurbaşkanı maaş artışından vazgeçer mi

RAKAMLARLA ANLATACAĞIM

Madde madde anlatacak olursak...

1- Ek bütçede yer aldığı gibi Cumhurbaşkanı’na ayrılan ödenek yüzde 20.2 oranında artıyor.

2- Ek bütçeyle yüzde 20.2 oranında artışa dikkat çekmiştim. Cumhurbaşkanı’nın maaşıyla ilgili rakamlara girmemiştim. Şimdi o ayrıntıyı da vermek istiyorum.

3- Cumhurbaşkanı’na ayrılan 2022 yılı başlangıç ödeneği 1 milyon 209 bin TL.

4- Ek bütçeyle yüzde 20.2 oranında artırılmış haliyle yeni Cumhurbaşkanlığı ödeneği 1.453.218 TL ediyor.

5- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de maaş artışı istememişti. İlk 6 ayda brüt 100 bin 750 TL maaş aldı. Net olarak 62 bin 500 TL’ye denk geliyor.

6- Ek bütçede yapılan artışla ikinci 6 ay için kullanılacak ödenek 848 bin 718 TL ediyor.

7- Bu oran kalan 6 aya bölününce öngörülen aylık ise brüt 141 bin 453 TL’ye çıkıyor. Erdoğan, yüzde 40 civarında gelir vergisi ödeyecek.

8- Bu oran yıllık değil, son 6 aylık artış yüzde 40.4 oranına tekabül ediyor.

KILIÇDAROĞLU VAZGEÇECEK Mİ

9- Cumhurbaşkanı’nın maaşını gündeme getiren ve kürsüye her çıktığında millet aç aç diyen Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor?

10- Kılıçdaroğlu hem milletvekili emekli maaşını hem milletvekili maaşını alıyor. 60 bin TL’nin üzerinde aylık geliri söz konusu. Temmuzdaki artışla birlikte Kılıçdaroğlu’nun aylık maaşı, emekli maaşı, ödenek ve yolluklarıyla birlikte net olarak 80 bin TL’yi aşacak. Parti liderliği maaş için yapılmaz. Bir parti lideri için bunun yüksek bir maaş olduğu düşüncesinde değilim. Ama madem Cumhurbaşkanı’nın maaşındaki artışı gündeme getirdiler, hatırlatmak istedim.

11- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 6 ayda maaşına zam istememişti. Erdoğan’ın yüzde 20.2’lik artışını gündeme getiren Kılıçdaroğlu yılbaşında yapılan yüzde 30.95 oranından artıştan yararlandı. Şimdi yüzde 40.5 oranındaki artıştan da yararlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu’nun maaşı kümülatif olarak yüzde 83 oranında artacak. Kılıçdaroğlu kendi maaşına yapılacak olan yüzde 83 oranındaki artışa ve 80 bin lirayı aşkın gelire neden itiraz etmiyor?

ERDOĞAN ZAM İSTEMİYORUM DERSE NE OLACAK

Cumhurbaşkanlığı maaş için yapılmaz. Ama eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar, Meclis başkanı ve eski milletvekilleri Cumhurbaşkanı’nın maaşında yapılacak artışa göre zam alıyorlar. Eğer Cumhurbaşkanı maaşıma artış istemiyorum derse emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanlarının aileleri ve Meclis başkanı bundan etkilenecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan vazgeçer mi? Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi takdiridir. Ama halkımız bu kadar sıkıntıdayken maaş artışı istemiyorum derse ne olur? 2022 başında yaptığı gibi..