Erdoğan yokken aslan kesilen Macron, Erdoğan karşısında kedi gibi oldu! Her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aleyhine konuşmalar yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ezik kaldı. Erdoğan omuzuna elini attığı Macron'a uyarılarını bir bir dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile samimi sohbetler gerçekleştiren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi. "İyi dinle Macron" Bu görüşmede Erdoğan'ın tüm karizmasıyla Macron'u ezdiği fotoğraf karelerine yansıdı. Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulunan Macron'un, Erdoğan'ı görünce sessizliğe büründüğü gözlendi. Erdoğan, Macron'un omuzuna elini attı ve uzun uzun uyarılarda bulundu..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.