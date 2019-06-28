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Erdoğan yokken aslan kesilen Macron, Erdoğan karşısında kedi gibi oldu!

Her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aleyhine konuşmalar yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ezik kaldı. Erdoğan omuzuna elini attığı Macron'a uyarılarını bir bir dile getirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:08
Erdoğan yokken aslan kesilen Macron, Erdoğan karşısında kedi gibi oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile samimi sohbetler gerçekleştiren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

"İyi dinle Macron"

Bu görüşmede Erdoğan'ın tüm karizmasıyla Macron'u ezdiği fotoğraf karelerine yansıdı. Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulunan Macron'un, Erdoğan'ı görünce sessizliğe büründüğü gözlendi.

Erdoğan, Macron'un omuzuna elini attı ve uzun uzun uyarılarda bulundu..

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. G-20 Zirvesi
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

YORUM YAZ

  • Doğan MiraçDoğan Miraç1 sa önce
    Ha HA Ha...Selami oğlum pil getir kivi olsun....
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Reis macron'a el ense çekmiş. kafayı yediği gözlerinden belli :D

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