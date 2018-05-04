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Erdoğan Türklerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20 Mayıs’ta düzenlenecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:16
Erdoğan Türklerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs'ta 12 bin oturma kapasitesi bulunun J.A.Samaranch Olimpic Hall Zetra'da yapılacak. 

2004 yılında kurulan ve o tarihten itibaren Avrupa Türklere ve Avrupa'da lobi faaliyetlerinde bulunarak ülkeler arasında köprü vazifesi gören Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olan Genel Kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya getirerek tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:16
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