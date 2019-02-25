Erdoğan Tokat'tan seslendi! "Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen mitingde halka seslendi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

24 Haziran’da cumhur ittifakına çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin.

Önümüzde yeni bir imtihan var. 31 Mart’ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Suriye’deki Irak’taki ekonomideki oyunu bozmak için sizlerin oyunu istiyoruz. 31 Mart’ta Tokat’tan iradesine partisine sahip çıkmasını bekliyoruz.

Bugün ilçeler hariç 17’inci ildeyim ve devam ediyoruz. 31 Mart inşallah şimdiden büyük ve güçlü Türkiye’nin habercisi olsun.

Tokat yıllarca ihmal edilmenin aşçısını yaşamış bir şehrimizdir. Ankara yıllarca Tokat’ın dertlerine adeta sağır kesildi. Ta ki AK Parti iktidarına kadar. Biz öncelikle bu anlayışa son vererek başladık. 81 vilayetimizin her birine aynı kalitede hizmet götürmenin mücadelesini verdik.

İstanbul ve Ankara’daki hayat standardına Sivas’taki Tokat’taki vatandaşımız da sahip olsun istedik. Benim Tokatlı kardeşim ameliyat için iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın dedik.

Tokat’ta yılların ihmalini giderdik, hem de Tokat’ı tarihin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Son 17 yılda Tokat’a 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.

Tokat’a 15 bin seyircili bir stadyum inşa edeceğiz. Tokat’a millet bahçeleri kazandırıyoruz.

500 yataklı devlet hastanesi dahil Tokat’a sağlıkta 14 hastaneden oluşan 23 adet tesis kazandırdık.

Bay Kemal IMF’ye giderler diyor bay Kemal bu ülkeyi IMF’ye siz muhtaç ettiniz. Şu anda IMF’ye borcumuz yok orayla da işimiz yok.

Son 17 yılda 9 milyon kişiye yaklaşık ilave istihdam sağladık.

Yeni iş kuran gençlerimize bunları hayata geçirebilmeleri için teşvik destekleri verdik. Esnafımızın omuzundaki yükleri aldık. Emeklimizi memurumuzu işçimizi enflasyon canavarına ezdirmediğimiz gibi enflasyon tutarının çok üstünde zamlar yaptık.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın 24 lira olan maaşları 600 liraya yükseldi.

Bay Kemal bizim belediyelerimiz 2 bin 200 lira getirecek diyor, belediyeleriniz vardı şimdi mi aklınıza geldi.

Bizden önce evde bakım hizmeti yoktu. Bugün 514 bin insanımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor.

Her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi hiçbir zaman yere düşürmedik. Bugün Türkiye milli menfaatlerini korumak için kimseden icazet almıyorsa sizin desteğiniz sayesindedir.

Bugün Türkiye kur faiz enflasyon üzerinde yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin verdiğiniz destek var.

Türkiye kendi askeri istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştiriyorsa bu sizden aldığı güç sayesinde.

31 Mart’ta sonra daha büyük hamleler yapacağız.

Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor. Bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edeceklerdir.

Döviz kurundaki balonu aldığımız tedbirler sayesinde söndürdük. Daha öncekilerde olduğu gibi bu imtihandan da yine güçlenerek çıkacağız.