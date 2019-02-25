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Erdoğan Tokat'tan seslendi! "Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen AK Parti Mitingi'nde, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
Erdoğan Tokat'tan seslendi! "Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen mitingde halka seslendi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

24 Haziran’da cumhur ittifakına çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin.

Önümüzde yeni bir imtihan var. 31 Mart’ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Suriye’deki Irak’taki ekonomideki oyunu bozmak için sizlerin oyunu istiyoruz. 31 Mart’ta Tokat’tan iradesine partisine sahip çıkmasını bekliyoruz.

Bugün ilçeler hariç 17’inci ildeyim ve devam ediyoruz. 31 Mart inşallah şimdiden büyük ve güçlü Türkiye’nin habercisi olsun.

Tokat yıllarca ihmal edilmenin aşçısını yaşamış bir şehrimizdir. Ankara yıllarca Tokat’ın dertlerine adeta sağır kesildi. Ta ki AK Parti iktidarına kadar. Biz öncelikle bu anlayışa son vererek başladık. 81 vilayetimizin her birine aynı kalitede hizmet götürmenin mücadelesini verdik.

İstanbul ve Ankara’daki hayat standardına Sivas’taki Tokat’taki vatandaşımız da sahip olsun istedik. Benim Tokatlı kardeşim ameliyat için iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın dedik.

Tokat’ta yılların ihmalini giderdik, hem de Tokat’ı tarihin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Son 17 yılda Tokat’a 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.

Tokat’a 15 bin seyircili bir stadyum inşa edeceğiz. Tokat’a millet bahçeleri kazandırıyoruz.

500 yataklı devlet hastanesi dahil Tokat’a sağlıkta 14 hastaneden oluşan 23 adet tesis kazandırdık.

Bay Kemal IMF’ye giderler diyor bay Kemal bu ülkeyi IMF’ye siz muhtaç ettiniz. Şu anda IMF’ye borcumuz yok orayla da işimiz yok.

Son 17 yılda 9 milyon kişiye yaklaşık ilave istihdam sağladık.

Yeni iş kuran gençlerimize bunları hayata geçirebilmeleri için teşvik destekleri verdik. Esnafımızın omuzundaki yükleri aldık. Emeklimizi memurumuzu işçimizi enflasyon canavarına ezdirmediğimiz gibi enflasyon tutarının çok üstünde zamlar yaptık.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın 24 lira olan maaşları 600 liraya yükseldi.

Bay Kemal bizim belediyelerimiz 2 bin 200 lira getirecek diyor, belediyeleriniz vardı şimdi mi aklınıza geldi.

Bizden önce evde bakım hizmeti yoktu. Bugün 514 bin insanımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor.

Her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi hiçbir zaman yere düşürmedik. Bugün Türkiye milli menfaatlerini korumak için kimseden icazet almıyorsa sizin desteğiniz sayesindedir.

Bugün Türkiye kur faiz enflasyon üzerinde yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin verdiğiniz destek var.

Türkiye kendi askeri istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştiriyorsa bu sizden aldığı güç sayesinde.

31 Mart’ta sonra daha büyük hamleler yapacağız.

Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor. Bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edeceklerdir.

Döviz kurundaki balonu aldığımız tedbirler sayesinde söndürdük. Daha öncekilerde olduğu gibi bu imtihandan da yine güçlenerek çıkacağız.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Tokat
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • okurokur1 sa önce
    sayın güzel başkanım,stad yaptık,zam yaptık diyorsun.bu saydıkların işsizlikten olan göçü durdurmuyor ki,iş sahalarından bahsetmelisin insanlar iş için büyük şehirlere göçmesin.zammı işi olana yapıyorsun.peki ya işsizler ne olacak?önemli şu iş sahasını açtık binlerce istihdam sağladık demektir.
  • ReisReis1 sa önce
    Reisin gitmediği konuşmadığı şehir yok chp çatlamış dsp chp nin tarihin çöplüğüne karışacağını söylüyor ama pollmark konsensüs bayrakçı anketleri full yalan pompalıyor. Yav bunları tvlere çıkaran görmüyor mu 10 yıldır tutturamiyorlar
  • adem akaladem akal1 sa önce
    ANLATACAK BAŞKA HİKAYE BULMANIZ LAZIM..!!!MİLLETBU HİKAYELERİ DAHA ONCE DİNLEMİŞTİ..!!
  • HalilHalil1 sa önce
    Reis ak partinin ici disi foto dolu bunlari neden temizlemiyorsunuz kusura bakma bu secimlerde oy yok 2023,de oyum sizin.
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Öyle diyorsun? Peki masonik ve ataist AB reformlarini ülkemizde onaylayan Ebu sufyan miydi? Bu AB paketinin icin feminizm den tutun LGBT lilerin yasal koruma statui suna kadar her türlü sapkinlik mevcut idi. Allah c. c . yasalarini eski cag da kalmis diyerek Islami güncellememiz gerek deiyip masonik yasalara biyat eden irade kim acaba? Avrupa konseyinin beliedigi Adalet ve temel haklarina bagli kalacagim diyip sadece ALLAH in huzurunda eyilirim ben demek ile aldatamz kimse bu halki. ALLAH herseyi bile nveisitendir. Innanlar cennete inanmayan Tagutlar cehenneme.

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