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Gündem Erdoğan tarihi açıklayıp talimatı verdi! Büyük değişim için hazırlıklar başladı
Gündem

Erdoğan tarihi açıklayıp talimatı verdi! Büyük değişim için hazırlıklar başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 07:47:00 -
Erdoğan tarihi açıklayıp talimatı verdi! Büyük değişim için hazırlıklar başladı

AK Parti'de yerel seçimler öncesi çalışmalar son sürat devam ederken gelen bilgilere göre; merkez yönetiminde büyük oranda bir değişimin olması bekleniyor. Başkan Erdoğan, seçim öncesi bu değişimin yapılması gerektiğini kurmaylarına iletti.

AK Parti’de, milletvekilleri, kabine ve Meclis grup yönetiminde yaşanan değişim süreci genel merkez yönetimi ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere parti yönetiminin yenilenerek gidileceğini söyledi.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ"

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, kurmayları ile olağanüstü kongreye yönelik yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Meclis’te ve kabinede yaptığımız yenilenme sürecini parti yönetimi ile sürdüreceğiz. Seçmenin 14 Mayıs’ta verdiği mesajı iyi analiz edeceğiz. Parti yönetimine yönelik de bir değişim beklentisi var.

Bu değişimi yerel seçimlerden önce gerçekleştirmeliyiz. Bu nedenle, eylül sonu gibi olağanüstü kongre yapıp, parti organlarında yenilenmeye gideceğiz. Yerel seçimlerden sonra da il ve ilçe kongrelerini tamamlayarak, olağan kongre sürecini tamamlayacağız."
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'YENİ VİTRİN' HESAPLARI

AK Parti kurmaylarına göre 14 Mayıs’ta seçmen, sandıkta 'yenilenme' mesajı verdi. Erdoğan’ın da bu mesajı alarak, parti üst yönetiminde büyük oranda değişime gidilmesini gündeme getirdiği ve seçmenin önüne yeni vitrinle çıkılmasının seçim sonuçlarına olumlu yansıyacağı değerlendirmesi yapılıyor.

AK Parti kulislerinde, eylül sonunda yapılması planlanan kongrede 75 asil üyeden oluşan MKYK’da yüzde 60’ı aşan oranda bir değişim olacağı belirtiliyor. Milletvekili listelerini yüzde 65 civarında, kabinenin de iki bakan hariç, tamamını değiştiren Erdoğan’ın, özellikle parti yönetiminde uzun süredir görev alanlara yeni MKYK’da yer vermeyeceği ifade ediliyor.

GENÇLERE AĞIRLIK VERİLECEK

Partinin yeni yönetiminde gençlere fazla yer verileceği, MKYK içinden belirlenecek genel başkan yardımcılarının büyük bölümünün de yine genç isimlerden oluşacağı belirtiliyor.

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