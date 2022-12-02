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Gündem Erdoğan talimatı verdi! Yapmayan, hapı çok fena yutacak
Gündem

Erdoğan talimatı verdi! Yapmayan, hapı çok fena yutacak

Konya'daki barınakta, bir köpeğin başına kürekle vurulup öldürülmesine ait görüntüler infiale neden olmuştu. Yaşanan olay sonrası Başkan Tayyip Erdoğan bizzat devreye girerek Türkiye genelinde konuyla ilgili köklü bir çalışma talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:14:00 -
Erdoğan talimatı verdi! Yapmayan, hapı çok fena yutacak

Konya'daki barınakta, bir köpeğin başına kürekle vurulup öldürülmesine ait görüntüler infiale neden olmuştu. Yaşanan olay sonrası Başkan Tayyip Erdoğan bizzat devreye girerek Türkiye genelinde konuyla ilgili köklü bir çalışma talimatı verdi.

Barınakların iyileştirilmesi konusunda değerlendirilme yapılan toplantıda, son çıkan Hayvan Hakları Yasası ile barınak açma yükümlülüğü getirildiği halde bunu yapmayan belediyelere yeni yaptırımların getirilmesi de gündeme geldi.

Hayvan hakları ve başıboş hayvanlar için yeni yol haritası

Konya'da vicdanları yaralayan olayın ardından gözler yeniden hayvan hakları yasasına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası bir araya gelen 5 bakanlık ile bazı AK Parti vekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de yer aldığı komisyon üyeleri yeni yol haritasını belirliyor.

Barınakların denetlenmesi konusunda yeni düzenlemelerin de ele alındığı ilk toplantıda, önümüzdeki yıl hayvanların kısırlaştırılması için Tarım Bakanlığı tarafından özel ödenek ayrıldığı aktarıldı. Hem hayvan hakları hem de insanlara saldıran başıboş hayvanlarla ilgili düzenleme için kurulan komisyonun gelecek hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Hayvan Hakları Yasası geçmişten ilham alınarak yapıldı. Gurabahane Laklahan Hayvan Hastaneleri'nden referans alınarak düzenlenen hayvan hakları yasasına ek olarak sokaktaki başıboş hayvanlara yönelik de yeni bir düzenleme yapılması için düğmeye basıldı. Resmi verilere göre 4 milyon başıboş hayvan olduğu öğrenildi.

Hayvan Hakları Yasası ile birlikte daha önce "mal" olarak nitelendirilen hayvanların mal değil, can olduğu kanunlaştırıldı. TBMM'de ilk kez tüm partilerin oy birliği ve desteği ile atılan adımın başıboş hayvanlara yapılacak düzenleme için de geçerli olması öngörülüyor. Başıboş sokak hayvanlarına yönelik atılan her adımda STK'lardan bilim insanlarına, milletvekillerinden veteriner hekimlere ve hayvan severlere kadar herkesin elini taşın altına koyması bekleniyor.

Belediyelere yeni yaptırımlar yolda

Hayvan hakları ve başıboş hayvanlar için hazırlanacak yol haritası kamuoyu ile paylaşılacak. Dünyanın da en büyük sorunlarından biri olan hayvanlarla ilgili mental dönüşüm sağlanacak. Bilim insanlarından da görüşler alınacak. Konunun çözümü için belediyelere özel bir bütçe ayrılacak. Kısırlaştırma ve barınak çalışmaları titizlikle yürütülecek. Çalışmaların takibi yapılacak. Yaşam alanı ve bakım evi kurma zorunluluğu olan belediyelerin bu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde yeni yaptırımlar uygulanacak.

İlk uygulama İstanbul Beykoz'da yapılacak

Bunların yanı sıra, önceki gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminde olan sokak hayvanları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlarda yer verileceğini, ilk uygulamanın da İstanbul Beykoz'da başlatılacağını söyledi.

 

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

BU KONUDA BELEDİYELERİN İŞİ DEĞİLMİ,HER İŞE DEVLET EL ATACAKSA BELEDİYE NEDEN VARDIR,O ZAMAN MADEM BELEDİYE VARSA NEDEN EL ATMAMAMAKTADIR SORARIM SİZLERE.BU YANLIŞ HERŞEYİ DEVLET YAPACAKSA YAPIYOR ZATEN NEDEN YÜKLENİYORUZ DA YÜK ALMIYOR BU BELEDİYE HANİ HERŞEY GÜZEL OLACAKTI,BIRAKIN BU MİLLET GÖRSÜN BECERİKSİZLİKLERİNİ.BU HAYVAN KANUNU ÇIKTI ÇIKALI KEDİ  DİĞER MAMA FİYATLARI UÇTU.ADAM EVDE ANASINA BAKMIYOR KREŞE BIRAKIYOR,EVDE  KEDİ TİMSAY YILAN TAVUK İNEK NE BULDUYSA BESLİYOR.HAYVAN KANUNLARI BU HAYVAN MALZEMESİ SATAN İŞTİRAKÇILARA YARADI.BU MEMLEKETE HAYVAN KANUNU DEĞİL İNSAN KANUNU YANİ ANAYASA DEĞİL ,BABA YASA GETİRLSİN.

Abdullah Murat

Müslümana uygulanan mültecicilik veya vatandaşlık adı ne olursa olsun açık küfür zinadan büyük zulumdür. Allahın ayetlerini satmak olarak sıfatlandırdığı yapanların kafirlerin takendisidir hükmünü bildirdiği Allahın indirdiği ile adalet ile hükmetmemek açıkça bozgunculuktur. Bu işin cezası ebedi cehennemlik yapan kafir sıfatı ile sıfatlanmakla kalmayıp dünyada yaptığı bozgunculuğun cezasıda sınırdışı edilmek el ayak çapraz kesilmesi yada idam edilmesidir. İşte bu ülkede Allahın bölünemez ilan ettiği dinin bölünmesi bu açık küfrün ve zulmün tam karşılığı olan laiklik ve laik düzende vekiller tayin edilerek yapılan hakimiyeti elinde bulundurma işinin tam karşılığı budur. Bu gerçek memur kılınan din adamlığı ile sansürlenmekte
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