Erdoğan talimatı verdi! İşte Yunanistan'a yeni teklif

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak sunucunun sorduğu soruları yanıtladı.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Yunanistan ile Navtex krizi ve alman basınının "savaşın eşiğine gelindiği" iddiası

"Alman basını biraz abartmış savaşın eşiğine filan gelinmedi. Ama Sayın Merkel'in yapıcı bir katkısı oldu.

Yunanistan bizim sınır komşumuz tarihi ilişkilerimiz var. Birlikte bu coğrafyayı kavga etmeden nasıl imar edebiliriz.

Burada temel sorun kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ile ilgili boşluklar var.

Uluslararası denizcilik hukuk ihtilaflı konuları ülkeler arasında ikili şekilde çözülmesini öngörüyor.

Siz Meis'i normal şartlar göre düşünürseniz bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmiş olursunuz.

Biz bütün konuları ön koşulsuz konuşmaya hazırız.