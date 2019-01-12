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Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kenevir müjdesi, üretim izni bulunan 19 ildeki çiftçileri heyecanlandırdı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor

Türkiye'de üretimi 1933 yılında mevzuata bağlanan kenevir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 29 Eylül 2016'da yayınladığı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile izne tabi kültür bitkisi statüsüne alındı. Yönetmelikle 18 olan il sayısı 19'a çıkarıldı.

Şanlıurfa ili çıkarılıp Bartın ve Karabük illeri eklenerek Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde bakanlığın izniyle kenevir üretilmesi kararlaştırıldı.

Üretim yapılacak illerdeki çiftçiler üretim yapılabilecek olmasını ve Türkiye ekonomisine katkısından dolayı haberi sevinçle karşıladılar.

4 milyar dolarlık pazar

Nüfus artışına ve birçok ülkede kullanımının serbest bırakılmasına paralel olarak kenevir pazarı hızlı bir büyüme trendi izliyor. Kenevir bitkisinden lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi üretilirken, tohumu ise ilaç, yağ ve kuş yemi olarak kullanılıyor.

Grand View Research raporuna göre, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Tokat
  8. Sinop
  9. Samsun
  10. Rize
  11. Ordu
  12. Malatya
  13. Kütahya
  14. Kayseri
  15. Kastamonu
  16. İzmir
  17. Çorum
  18. Burdur
  19. Antalya
  20. Amasya
  21. EKONOMİ Haberleri
  22. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • HACI HACI 26 dk önce
    Konya neden yok.
  • Mariam KavakçıMariam Kavakçı27 dk önce
    Merve Kavakçı nın kızı saraya baş danışman olmuş ! Kız annesine 5 çeker ! Annesi 3 kez evlenmiş ! Bunlar Ailece devleti sarmışlar ! Bu nasıl danışman ? Ne danışılır ki?..
  • Osman severOsman sever27 dk önce
    Bu sayili illerin zaten iller bazinda ekonomisi iyi durumu vahim olan illere ivedilik ile yatirim yapilmali ve göcun önune gecilmeli

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