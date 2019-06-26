Erdoğan son noktayı koydu: Bu iş bitmiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için gideceği Japonya ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulanır mı?' sorusuna cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

S-400'le ilgili biliyorsunuz, bugüne kadar birçok kez gerek şahsım, gerek ilgili arkadaşlarım, işin bittiğini, artık işin teslim süreci içerisinde olduğunu ifade ettik.

Nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenilenler itibar görüyor.

Türkiye bir NATO ülkesidir. ABD de bir NATO ülkesidir. Eğer NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa, doğrusu bunu bilmiyorum.

Sayın Trump'la yaptığı görüşmelerde ben bu izlenimleri hiç almadım. Ama alt kademelerde bunları birileri dillendiriyor, konuşuyor.

Arkadaşlar, B planı, C planı gibi... Daha doğmamış çocuğa don biçme yoluna gitmeyelim. Bu bizde saklı kalsın. Zamanı gelince ortaya çıkarırız.