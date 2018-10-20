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Erdoğan 'Şöhretler Karması' maçını böyle başlattı!

Diyarbakır Stadyumu'ndaki Şöhretler Karması maçının başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Karşılaşmada Beyaz Takım, Kırmızı Takım'a karşı 5-3'lük üstünlük sağladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:23
Erdoğan 'Şöhretler Karması' maçını böyle başlattı!

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlandı.
 
Organizasyon kapsamındaki "Şöhretler Karması" maçında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlama vuruşunu sembolik olarak yaptı. Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.
 
Mücadele, Beyaz Takım'ın 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
 
İŞTE KADRODAKİ İSİMLER
 
Şöhretler karması maçında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin,  Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, eski futbolculardan Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse yer alıyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan başlama vuruşu öncesi Cüneyt Çakır ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

EĞLENCELİ ANLAR! VAR İTİRAZI...
 
Şöhretler Karması maçında 21. dakikada Ahmet Dursun ceza sahası içinde yerde kaldı. Takım arkadaşları, Cüneyt Çakır'a döndü ve "Hocam bu pozisyon VAR sisteminde incelenmeli." dedi. Bu durum saha içinde de gülüşmelere neden oldu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:23
  1. Diyarbakır
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