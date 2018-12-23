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Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"

Arnavutköy'deki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Sen zalimsin zalim" dedi.

23 Aralık 2018 Pazar 14:46
Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılışını vesilesiyle bir arada bulunuyoruz.

Belediyecilik bizim işimizdir. Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük değişim önce belediyelerde başlamıştır.

Şimdi duble yollarımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Medeni olmak farklı bir şey. 1994’te İstanbul’a belediye başkanı seçildiğimde öyle bir manzara vardı ki insan düşmanına böyle bir muameleyi reva görmez.

Haliç adeta balçık haline dönüşmüştü. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliği nedeniyle yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyordu. Bu şehir adeta yaşanmaz haldeydi. Müsebbibi bugünkü CHP zihniyetiydi.

CHP, ideolojileriyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir yaldızlı boyla boyanmakla altın olmaz. Milletimiz bu cilanın altında ne olduğunu biliyor. Azıcı kazıyınca milli manevi değerlerimize kini ortaya çıkar. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar.

Yerlilikle ve millilikle uymayan ne varsa Bay Kemal’de var. Siyaset dilinin seviyesini iyice yerlere düşürdüler. Bunlar hala sefalet içinde yüzüyorlar. Ana muhalefetin tüm sözcüleri erdemle nezaketle ahlakla uyuşmayan sözlerle üzerimize saldırıyorlar. Kem söz sahibine aittir. Ne kadar çırpınsalar boştur. Milletimiz bunların hesabını kapatmıştır.

Biz yıllardır bölgede ve dünyada Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağını söyledik.

Suriye’de gerek sahada gerekse diplomaside elde ettiğimiz neticeleri herkes takdir ediyor. CHP feryadı figan ile karşı çıkıyor. Yetişemediği üzüme bunlar koruk dermiş. Kaçıkçı cinayetinin aydınlatılmasında dünya takdir ediyor. Sadece tuhaf sorular CHP’nin aklına geliyor.

14 seçim AK Parti bir numara. Sen kaçıncı sıradasın. batıda senin gibi olanlar partiyi bırakıp gidiyor. Sen koltuğa bırakıp gidemiyorsun.

"Sen zalimsin"

Filistinli mazlumlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başbakanı, Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdı. Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçlayan İsrail Başbakanının herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını kadın çocuk öldürdüklerini söyleyecekti.

Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Senin zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz çocukları kadınları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin zalim. Devlet terörün başındasın. Bu sadece sana uyuyor, Erdoğan’a uymaz. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor. İsrail’in yaptıkları katliamların yıkımların hesabını vermeden kimseye ithamda bulunma hakkı yoktur.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:46
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Kurtuluş erdoganKurtuluş erdogan10 dk önce
    ...........
  • LütfiLütfi13 dk önce
    16 yıldır kınıyoruz İsrali.Sonuç ne?
  • nur gezginnur gezgin1 sa önce
    ey vah dolari satmistim 525 den yarin 6tl olur bu Netanyahu niye yahu olan yine tl ye olu yor yahu neden yahu
  • cemcem1 sa önce
    seçim yaklaşıyor reiz israile atarlanıyor
  • AlperAlper1 sa önce
    Doğru dürüst muhalefet yapamazsan,proje üretemessen,ülkedeki bütün olumsuzların üzerine yıkılması gayet olağandır,ne de olsa Türkiyedeyiz.

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