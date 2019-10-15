Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon Suriyeli dönecek

Erdoğan, harekatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli Bölge haritasına uygun şekilde harekat devam ediyor. Bu sabah itibariyle 1000 km alanı terör örgütünden kurtardık.

"Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz."

"Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."