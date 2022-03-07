Erdoğan Putin'i ikna etti! 30 gemiyle Türkiye'ye geliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası başlayan savaş ile ilgili dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan, "Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz." dedi.

Putin 30 gemi için talimat verecek

Azak'ta bekletilen gemiler ile ilgili Rus lider Putin'in ise "Ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat verecek" bilgisi paylaşıldı.