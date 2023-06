Erdoğan önermişti... ABD yapıyor!

New York, Amerika’nın tarihine geçiyor… Küresel finansın merkezi, pek yakında ülkede “kent merkezine araçla giriş yapandan ücret alınan ilk kent” oluyor. Yıllardır tartışılan ve New Yorkluların gündeminde olan konu için Biden yönetimi de onay verdi ve çalışmalar başladı.

CNN’in haberine göre, trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen uygulama için yakında resmi karar çıkartılacak ve önümüzdeki bahar aylarında hayata geçirilecek. Ve “Downtown” ya da “Lower Manhattan” (Aşağı Manhattan) olarak bilinen ve ülkenin mali sermaye merkezi olarak anılan kentin en eski bölümüne giriş yapan araçlar bedel ödeyecek.

Nihai karar açıklanmadı. Uncak basına yansıyan haberlere göre, trafik yoğunluğunun olduğu saate ve araçların büyüklüğüne göre, merkezine giriş yapanlar 9 ila 23 dolar (210 ila 538 Türk Lirası) arasında bedel ödeyecek. New York Valisi Kathy Hochul, "Bu uygulama, New York şehrinin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip" derken; sistemin New York’tan sonra ABD’nin diğer kentlerine de sıçrayacağı konuşuluyor.

“Merkeze giren parayı öder” sistemi, Avrupa'nın 7 kentinde uygulanıyor: Londra ve Durham (İngiltere), Stockholm ve Göteburg (İsveç), Milano (İtalya), Znaym (Çekya) ve Valletta (Malta). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul için gündeme getirmiş, Londra’yı örnek göstermişti. Tüm dünya bu sistemi İngilizlerle birlikte ansa da uygulamanın fikir babası Uzakdoğu ülkelerinden Singapur. Zaten İngilizler de fikri, Londralı yerel belediyecilerin Singapur ziyaretinde gördüğü “Elektronik Ödeme Sistemi” üzerine hayata geçirmişti.

Erdoğan önerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Mart’ta katıldığı bir TV programında, İstanbul’da şehir merkezine araçla girişin paralı olması gerektiğine işaret etmiş, “İstanbul’a girmenin bedeli olmalı” demişti. Giriş bedeli sistemi için de uygulamayı 17 Şubat 2003’te başlatan İngiltere’nin başkenti Londra’yı örnek göstermişti. Londra’da bahsi geçen bölge, 8.8 kilometre çapında, 19 kilometre uzunluğundaki Merkez Ring Bölgesi… Bu bölgeye Pazartesi’den Cuma’ya sabah 7’den akşam 6’ya, haftasonu da öğlen 12’den akşam 6’ya kadar araçla girişin günlük bedeli 15 sterlin (yaklaşık 350 lira).

Kaynak: Dünya Gazetesi