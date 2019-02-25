Erdoğan müjdeyi verdi: İlkinin yeri Yozgat olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta halka hitap etti. Yozgatlılara müjde veren Erdoğan, 'Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün yine bir başkasın, bir başka coşkulusun Yozgat. Ama işimiz çok, çok gideceğimiz yerler var. Onun için inşallah hayırlısıyla şu seçimleri halledelim daha sonra teşekküre... Gönül yıkma kemlik etme bir ferde, bu dünyada senden kul incinmesin diyen gönül dostlarının diyarı Yozgat.. Yiğitleri eksik olmayan Yozgat; Ahmet Efendi'nin yadigarı, Çapanoğlu'nun şehri sizleri gönülden selamlıyorum.

"Dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum''

Gidin Avusturya'ya Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binler Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demiryumruk olup ezen cesur yürekler var.

Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Yozgat 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Yozgat 31 Mart'ta Yozgat'ta ve Türkiye'de istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Yozgat’a gençlik merkez, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet Bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat Şehir Hastanemizi kazandırdık. 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi'ni yaptık. TOKİ vasıtasıyla Yozgat'ta 6582 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 38 bin 711 Yozgatlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Ulaşımda 44 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 376 km'ye çıkarttık. Yozgat'ın yollarını yapım işi bazı talihsizlikler yüzünden gecikti. Kalanı da bitiriyoruz.

"Hızlı tren hattını Kayseri'ye uzatacağız''

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile Yozgat - Sivas 1 saate, Yozgat - İstanbul 5 saat 15 dakika sürecek. Bu hattın inşası da uzadı. Ama inşallah bu işin sonuna geliyoruz. Bu yüksek hızlı tren hattını Kayseri'ye uzatacağız. Yozgat Havalimanımızın inşaatı sürüyor, 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Bay Kemal; bak sana Yozgat'ın resmi rakamını veriyorum. 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik Yozgatlı çiftçimize. Yozgat'ta bir Teknopark iki OSB kurduk. Havalimanımızın hemen yanındaki yeni OSB şehrimiz için yeni bir gelişme kapısı olacak.

"7 BİN 500 ek istihdam sağladık''

Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal su var. Turizm altyapısı giderek genişliyor. Sorgun, Sarıkaya, Saraykent'ten sonra Akdağmadeni'ni de termal turizm kapsamına alıyoruz. Yozgatlı iş insanlarımıza, girişimcilerimize toplamda 2,2 katrilyon yatırım teşviki verdik. Desteklerimizle 7 bin 500 ilave istihdam oluşturduk.

Yozgatlı kardeşlerimizin merkez ve tüm ilçeleriyle birlik, beraberlik içinde memleketlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Yurt dışında bu kadar kardeşimiz var, Yozgatlı kardeşlerimiz Yozgat'a sahip çıkmalı. Yanı başındaki iller nispeten daha ileriye giderken Yozgat yerinde saymamalı. Hatta mevzi kaybediyorsa düşünmeliyiz. Bakın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ben hemşeriniz. Aynı şekilde Cemil Çiçek bey, gerek Meclis Başkanlığı gerek bakanlıklarla hemşeriniz. Bekir Bozdağ bey, uzun yıllar bakanlık yaptı hemşeriniz... Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının her kademesinde Yozgatlı kardeşlerim var. Benim yine danışmanım konumunda olan Yozgatlı hemşeriniz var. Böyle bir kadro Yozgat'ı şaha kaldırır ve kaldırıyor. Bizim için aslolan Yozgat'a hizmettir. Yozgat'ı üzeni biz de üzeriz.

"Yeni dönemin ilk müjdesini veriyorum''

Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? İnşallah 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız? Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz.

"FETÖ'den gözaltına alınan avukatını aday gösterdi

Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp belediye başkan adayı gösteriyor. Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı destekleme noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. Zira 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış, Çevre Bakanlığı yapmış, en son beraber çalıştığımız Özhaseki'yi biz Ankara'ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki, sizler telefonda Ankara'daki hemşerilerinizi aramalısınız. Bunlara bu fırsatı Ankara gibi bir yerde, bölücü örgütün güdümündeki parti İstanbul'da Ankara'da aday çıkartmıyor.

'Ahlaksıza bak... Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı?'

Bakın ne diyor? "Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz. Batı'da da AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz" Ahlaksıza bak ya... Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza muhabbetimizi korururuz. Ama Kürtçülük yapana da bu noktada bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptık? Çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük.

'Kayyımlarımızı atarız'

Şimdi diyorlar ki kayyım atanan yeri geri alacağız... Benim vatandaşım geri almana fırsat veriyorsa, bak söylüyorum devletin verdiği imkanları siz Kandil'e gönderecek olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz. Biz Zillet İttifakı'na destek verenlere karşı tavrımız açıktır. Bizzat eşbaşkanları ilan etti, gördünüz. Bunlar hala kendini buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda, belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP'ye verecek, millet oyu adı İYİ kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK'nın FETÖ'nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum.

Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk. Her ne yaptıysak milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet İttifakı ise; bir ucu Kandil'de bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir.