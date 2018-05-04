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Erdoğan, Moon'un tweetini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tweetini paylaştı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:13
Erdoğan, Moon'un tweetini paylaştı

Moon, Twitter hesabındaki Türkçe paylaşımında, "Devlet ziyareti yapan  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden  uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin  ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim." ifadelerini  kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moon Jae-in'in bu tweetini retweet yaptı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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