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Erdoğan, Macron’a haddini böyle bildirdi: Sen Kıbrıs’ta konuşamazsın

G-20 zirvesi sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs açıklamalarına ilişkin olarak şunları söyledi: “İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; ‘Bak’ dedim, ‘Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum’ dedim.”

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25

 Hacı Yakışıklı  Nagoya-Kyoto 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G-20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iki ülke arasında Kıbrıs açıklamaları nedeniyle geçtiğimiz hafta gerilen ilişkiler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna şu cevabı verdi: “Buradaki görüşme çok olumlu geçti. Sayın Macron ‘niye bana bunları söyledin’ falan demedim. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; ‘Bak’ dedim, ‘Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.

Uygun olursa Patriot da alırız

Trump ile görüşmesinin detaylarını da paylaşan Erdoğan, şöyle devam etti: “Trump bazı şeyleri ifade ederken zihin arkasında bir şeyler saklamıyor. Obama’ya diyor ki, ‘Bu süreci sen bu hale getirdin. Sen eğer Patriotları vermiş olsaydın bugün böyle bir durum olmayacaktı. Şu anda da adaletli davranmaya mecburuz. F-35’ler konusunda bir noktaya geldi, bu çok daha önemli. Tabii S-400 konusunda da Sayın Putin’le yanımda yaptıkları şakalaşmalar oldu.” Erdoğan, Patriot alımına ilişkin de, “Teknolojik olarak bir S-400 üç Patriot’a bedel. Buna rağmen eğer şartlar S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız” dedi.

‘Hollywood seti’ güzel yaklaşım

Erdoğan, şöyle devam etti: “Sayın Trump, ‘Biz size şu yaptırımı yapacağız’ demedi. S-400’le ilgili olarak da ‘Haklısın, bu adaletsizliktir’ dedi. Sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız. Bu arada biz bir de oradan THY olarak 100 tane Boeing uçağı alıyoruz. ‘Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada görmedim’ sözü de güzel bir yaklaşım.

Biz manşetlerle savaşıyoruz

Erdoğan, “Manşet almak adına bir şey sormak istiyorum. İlk defa bir ABD Başkanı şahinlerin gözüne bakarak, Türkiye’nin haklı olduğunu üzerine basarak söylüyor, ‘siz haklısınız’ diyor. Bu Türk-Amerikan ilişkileri adına yeni bir dönem mi?” sorusuna  şu cevabı verdi: “Bunu ben söylemeyeyim. Siz zaten kendisinden bizzat dinlediniz. Benden böyle bir manşet atmamı isterseniz bu doğru olmaz. Biz manşetler ile savaşıyoruz.

Mursi’nin hesabı sorulmalı

Başkan Erdoğan, zirvede bulunan Sisi ve Suudi Veliaht Prensi Selman ile yaşanan sorunlara dair de şunları anlattı: “Burada kimse bu konulara girmiyor. Sisi de Muhammed Bin Selman da bunu bizden dinlemeli. Mursi’nin ölüm şeklini anlattık. Gelecek kuşaklar dünyada Müslüman liderlere neler yapılmış bunu bilmeli. Bir diğer konu da Kaşıkçı meselesi. Dünyada egemen güçlerin bir kısmı onu da gündemden düşürmeye çalışıyor. Birileri çok ciddi paralar dağıtıyor.

Filistin ve Kudüs’te taviz yok

Erdoğan, ‘yüzyılın planı’ diye lanse edilen ve aslında Filistin davasını bitirme niyeti taşıdığını dillendirilen anlaşmaya ilişkin soruya da şu cevabı verdi: “Bu konuya bizim olumlu yaklaşmamız asla ve kat’a söz konusu değil. Her platformda, her ortamda bunun karşısında olduğumuzu hep söyledik. Mesela Bahreyn Zirvesine karşı olduğumuzu baştan söyledik. “Filistin toprakları satılamaz” dedik. Yani Kudüs’le ilgili BM’deki tavrımız ne ise yarın burayla ilgili net tavrımız bu olacaktır. Buna kesinlikle fırsat vermeyiz, bunun önünü açmayız.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Japonya’nın Osaka kenti
  3. G-20 Devlet Başkanları zirvesi
  4. Kıbrıs
  5. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  6. F-35
  7. S-400
  8. Türk-Amerikan ilişkileri
  9. Başkan Erdoğan
  10. Sisi
  11. Suudi Veliaht Prensi Selman
  12. yüzyılın planı
  13. Kudüs
  14. Bahreyn Zirvesi
  15. ABD Başkanı Donald Trump

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