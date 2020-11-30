  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır."
Aktüel

Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:06:27 -
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması: Maalesef olmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde herhangi bir ilerleme gerçekleşmediğini açıkladı.
Açıklama geldi! Suudi askerleri öldürüldü
Dünya

Açıklama geldi! Suudi askerleri öldürüldü

Yemen'de bulunan İran destekli Husiler'in cumartesi günü Suudi Arabistan'a düzenlediği roket saldırısının bilançosu açıklandı. Saldırıda 8 S..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay