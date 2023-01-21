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Gündem Erdoğan kitabını imzaladı, gözyaşlarına boğuldu
Gündem

Erdoğan kitabını imzaladı, gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kitabını imzalatan üniversiteli kız sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 16:55:00 -

Bursa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kitabını imzalatan üniversiteli kız sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Bursa mitingi için şehre gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsünün önünü kesen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kübra Yılmaz’ın isteğini kırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabını imzalatan üniversite öğrencisi sevinç gözyaşlarına boğuldu. Erdoğan’ın otobüse davet ederek kitabını imzaladığı genç kız yaptığı açıklamada, “Kitabı gösterdim, imzalatmak istiyorum' dedim. Sevindi böyle devam dedi” ifadelerini kullandı.

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