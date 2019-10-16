Erdoğan Kayseri’de Abdullah Gül’ü hedef alacak

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve teşekkür ziyareti için 19 Ekim Cumartesi günü Kayseri’ye gidiyor. Erdoğan, eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisine destek veren Kayserili 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü memleketinde eleştirecek.

Kayseri Kalesi’nin resmi açılışını yapacak

Erdoğan, Kayseri’deki günübirlik temasları kapsamında 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi’nin resmi açılışını yapacak, saat 15.00 da başlayacak Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde Barış Pınarı harekâtı, ABD yaptırımları ve iç politikaya dönük mesajlar verecek. Hulusi Akar’ın kendisi ve ailesi adına memleketi Kayseri’de yapımına bir yıl önce başlanan camiyi de Erdoğan ibadete açacak, Abdullah Gül’ü eleştirecek.

Partisine dahi üye olamamıştır

Erdoğan, geçen Temmuz ayındaki Bosna Hersek'te gerçekleşen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Abdullah Gül’e açık açık kırgın olduğunu söylemiş, “Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır” sözleriyle eleştirmişti.