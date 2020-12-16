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Aktüel Erdoğan ile Michel'in iletişim kanalını açık tutma konusunda mutabık kaldığı bildirildi
Aktüel

Erdoğan ile Michel'in iletişim kanalını açık tutma konusunda mutabık kaldığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:08:18 -
Erdoğan ile Michel'in iletişim kanalını açık tutma konusunda mutabık kaldığı bildirildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nden (AB) bir yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in bugünkü telefon görüşmesinde iletişim kanalını açık tutmak üzere mutabık kaldıklarını bildirdi.

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ile Michel, öğleden sonra gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusunu ve 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararları ele aldı.

Michel, gerginliğin düşürülmesinin kalıcı olması ve derinleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasının önemine işaret etti.

Michel ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasını istediklerini belirtti.

Erdoğan ile Michel, iletişim kanalının açık tutulması konusunda da mutabık kaldı.

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