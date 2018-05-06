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Erdoğan: Hedef 500 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:46
Erdoğan: Hedef 500 milyar dolar

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

"İKİ ÜLKEDE DE GÜÇLÜ BİR İRADE MEVCUT"

Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir irade mevcuttur. Türk şirketlerinin istihdamları her geçen gün artıyor.

(Türkiye-Sırbistan) Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 1 milyar doların üzerine çıktı, inşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor.

"YAVAŞ YAVAŞ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık

HEDEF 500 MİLYAR DOLAR

-İhracatımız yıllık 160 milyar doların üzerine çıktı. Hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara çıkarmak. 23 projeye teşvik belgelerini bizzat verdik. Pek çok alanda yatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık.

"DAHA SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEĞİZ"

24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha süratli bir şekilde ilerleyeceğiz

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 18:46
  1. Türkiye
  2. Sırbistan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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