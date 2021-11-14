Erdoğan gençlerle buluştu! "Ağlayarak izledim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi'nde, "Ezineli Yahya Çavuş" belgeselinin galasında gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

Buradaki konuşmasında, gözleri yaşlı bir şekilde belgeseli izlediğini söyleyen Erdoğan, filmde emeği geçenleri selamladı.

Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları en güzel ve en anlamlı kültür sanat eserlerinden biri olan Troya Müzesi'nin açılışını yapmanın kendisine nasip olduğunu ifade etti.

Müzeyi gezen ziyaretçilerin, kendilerini 7 başlık altında sergilenen bir hikayenin içinde bulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Öncelikle belirtmek isterim Troya Anadolu'dur. Troya, Anadolu'da yaşamış tüm halklar gibi bizi de temsil eden bir geçmişin sembolüdür." dedi.

Homeros'un İlyada Destanı'nda geçen Troya Savaşı ve Troya'nın yıkılışı hadisesinin, izleri bugüne kadar süren bir mücadeleyi anlattığını belirten Erdoğan, "Millet olarak yaşadığımız tüm coğrafyalar gibi Anadolu'da da iyi olan, güzel olan, insanımız için hayırlı olan ne bulduysak, ne gördüysek hepsine de sahip çıktık ve bunları da geliştirdik. Hamdolsun kendine güvenen bir millet olarak hiçbir komplekse kapılmadan bu topraklarda var olan her değeri korumak, yaşatmak, geleceğe aktarmak için çalıştık, çalışıyoruz. Adeta bir açık hava müzesi olan Anadolu'nun bu vasfına verilen zararlar, bilinçli bir politikanın değil, kimi zaman zorlukların kimi zaman cehaletin, çoğunlukla da açgözlülüğün yol açtığı hoyratlıkların ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Müzeler noktasında da dünyayla yarışıyoruz"

Başkan Erdoğan, buna karşılık kendilerinin, bu müzede olduğu gibi bilinen en eski çağlardan bugüne tüm tarihi korumak için her türlü adımı attıklarını, her türlü yatırımı yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Müzeler fakiri bir ülke olmaktan çıkıyoruz, çıkacağız. Müzeler noktasında da dünyayla yarışıyoruz, yarışacağız." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki en modern müzelerin kendi dönemlerinde yapıldığını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Sadece tarihin maddi kalıntılarını değil insani değerlerini de koruyor ve sahipleniyoruz. Bugün gala gösterimi vesilesiyle bir arada olduğumuz Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli bunun örneklerinden biridir." dedi.

Başkan Erdoğan, belgeselin oyuncularına ve senaristlerine teşekkür ederek, Ezineli Yahya Çavuş'un, tıpkı Bigalı Mehmet Çavuş gibi mücadelesi, kahramanlığı, cesareti ve mütevazılığıyla Çanakkale Savaşı'nı ölümsüz kılan sembollerden biri olduğunu söyledi.

Az sayıda kişiyle 2 bin kişiye karşı mücadele verildiğini hatırlatarak, Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür." dizelerini aktaran Erdoğan, "Burası çok çok farklı. Çok büyük bir düşman birliğinin topraklarımıza çıkarma yapmasını az sayıdaki askeriyle uzun süre engelleyen Yahya Çavuş, savaşın gidişatını değiştiren kahramanlarımızdan biri olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bölük komutanı yüzbaşının ağır şekilde yaralanması üzerine başına geçtiği birliğiyle giriştiği çatışmada yaralanan Ezineli Yahya Çavuş, tedavisinin ardından yeniden cepheye koşmuştur." diye konuştu.

"Ezineli Yahya Çavuş, cesaretiyle Çanakkale Savaşı'nı ölümsüz kılan sembollerimizden biridir. Ezineli Yahya Çavuş belgeselini ağlayarak izledim. Ezineli Yahya Çavuş belgeselini değerli bir çalışma olarak görüyorum." diyen Erdoğan, millet olmanın gereklerinden birinin de tarihteki bu tür sembol isimleri destanlar, türküler, hikayeler, romanlar, sinema filmleri, televizyon dizileri ve belgesellerle nesilden nesile aktarmak olduğunu söyledi.

Verdikleri desteklerle ve yaptıkları yönlendirmelerle son dönemde bu doğrultuda pek çok projenin hayata geçmesini sağladıklarına işaret eden Erdoğan, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya nice ismi ve hadiseyi günümüz teknikleriyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza en etkili, en estetik, en güzel şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Hamdolsun bu doğrultuda önemli bir mesafe de kat ettik, hatta ortaya çıkan eserler kendi sınırlarımızı da aşan bir ilgiye ve beğeniye mazhar oldu. Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'ni de bu kapsamda değerli bir çalışma olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Belgeselin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapımında emeği geçenleri tebrik etti, belgeselde rol alan ancak kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Semra Dinçer'e de Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Erdoğan, "Gençlerimizin Ezineli Yahya Çavuş'un, Bigalı Mehmet Çavuş'un ve diğer kahramanlarımızın izinden giderek ülkelerinin ve milletlerinin istiklali için yeni destanlar yazacaklarına inanıyorum. Bu millet büyük bir millet, güçlü bir millet ve bu millet hep şehadete yürüyen bir millet. Bu millet, şehadetle inanıyorum ki bedeller ödeyerek işte bu toprakları vatan yapmış bir millet." dedi.

Gençlerin sorularını cevapladı

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından sözü, programa katılan gençlere verdi, onların sorularını yanıtladı.

Hatice Mızrak isimli gencin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla bölgenin nasıl bir değişime uğrayacağını düşündüğünü sorması üzerine Erdoğan, denizin dalgalı olduğu dönemlerde feribot seferlerinin durduğunu hatırlattı.

Başkan Erdoğan, "Bir yerde eğer işin kaderini değiştirecekseniz işte büyük oynamak budur. Bize önce adeta dalga geçmek suretiyle 'bu hayal, bu yapılamaz' demişlerdi ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

"Lafla modernlik olmaz"

Köprünün, dünyada 1 numara olduğunu ve bunu övünerek söylediğini belirten Erdoğan, "Bu bizim hakkımız, niye? Birileri bunu yapmamışsa, biz yapmışsak bu hakkımızı, marifet iltifata tabidir, koruyacağız. Her şeyden öte burası Çanakkale, iki kıtayı birbirine bununla bağlıyorsunuz, zaman geliyor seferlerin durduğu bu yerde Çanakkale destanının yazıldığı gibi şimdi biz de 6 dakikada bir yakadan bir diğer yakaya geçmek suretiyle adeta zamanı durdurduk. Bunun adı zamanı durdurmaktır. Bu aynı zamanda moderniteyi, modernizmi yakalamaktır. Öyle lafla modernlik olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'dan 'erken açılış' müjdesi

Başkan Erdoğan, "Yol medeniyettir" ifadesini her zaman kullandığını belirterek, "Medeni olmak işte bu eserlerle olur. Şimdi biz bunu, ana muhalefetin başındaki zat diyor ki 'Peki nereden, neyi buldunuz da nasıl yaptınız'. Zaten kabiliyet burada, biz kaynak ürettik, yap-işlet-devret bir kaynaktır. Eğer siz kasanızdaki parayla bunu yapmaya kalksanız belki de yapamayacaksınız. Ama biz yap-işlet-devret usulüyle bu kaynağı ortaya koyduk ve 'Arkadaş sen yapmak mı istiyorsun, buyur yap, kaynağı da bul'. Kaynağı da buldular, geldiler ve şimdi burası yapıldı ve belki de inşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız." diye konuştu.

Köprünün son tabliyesinin de yerleştirildiğini anımsatan Erdoğan, "Biz şimdi açılıştan sonra burada bir başka süreci yaşayacağız. Nedir? Kınalı-Tekirdağ, bu otobanı da inşallah bununla birlikte yapmayı planlıyoruz. Bugün bunun da görüşmelerini yaptık." dedi.

Tekirdağ'ın İzmir ile bağlantısını kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Gerek yolcu taşımacılığında gerek yük taşımacılığında, buralar bize büyük fırsatlar verecek. Onun için biz de diyoruz ki; bizim görevimiz bu millete efendi olmak değil, bu millete hizmetkar olmak, hizmetkar olmamızın gereğini inşallah bununla da yapmış oluyoruz." diye konuştu.

Yüklenici firmanın, "Bunu öne çekmemizde bir mani var mı?" dediğini aktaran Erdoğan, "Biz de dedik ki; gökten ne yağar ki yer kabul etmez, yeter ki öne çekin. Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız." şeklinde konuştu.

"Bu millet Fatihlerin torunları"

Erdoğan, Ceren Ercan isimli gencin, seçilme yaşı 18'e indirildiğinde muhalefetin "Gençlere ülke yönetimi mi teslim edilir" dediğini ancak şimdi gençlerden oy beklediğini ifade ederek, "Bu ikilemci siyaseti nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Ceren, öyle bir yere böyle vurdun ki hani Müslüm Baba'nın biliyorsun 'damardan girmek' gibi bir özelliği vardı, Ceren sen de tam damardan girdin." karşılığını verdi.

Seçilme yaşının o dönem 30 olduğunu, bunu 18'e çektiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu millet Fatihlerin torunları." dedi.

Erdoğan, seçilme yaşının önce 25 yapılmasını düşündüklerini anlatarak, "Ardından dedik ki dünyada bunun örnekleri de var seçme de seçilme de 18 olsun." diye konuştu.

"Gençliği seven biziz"

Bu durumun getirdiklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu gençliğinize güvenmeyi getiriyor, biz gençliğimize güveniyor muyuz? Güveniyoruz. O zaman tabii ki bunu 18'e indirelim. Şimdi Ceren'in söylediği çok çok önemli, yani daha önce iktidarlarında bu gençliği kalkıp da muhatap almayan, onlara böyle bir imkanı vermeyen bu muhalefet, şimdi biz seçme seçilme yaşını 18'e çekince şimdi gençlik üzerinde hesaplar yapmaya başladılar. 'Biz gençliği şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz' hepsi yalan. Gençliği seven biziz." dedi.

Göreve geldiklerinde üniversite için harç alındığını, burs ödemelerinin 45 lira olduğunu hatırlatan Erdoğan, burs ödemesini ilk etapta 300-400 lira seviyelerine çıkardıklarını, şimdi ise bu miktarın 600 liraya geldiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, lisansüstü öğrencilerin burs imkanlarını daha da artırdıklarını, doktorayı adeta asgari ücrete çıkardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları yapan biziz, bunları biz yaptığımız halde kalkıp hala utanmadan, sıkılmadan gençleri sevmekten, gençlere muhabbetten bahsediyorlar. Yok ya gençliğin sevdalısı biziz çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir, bu gençlik bu milletin medarıiftiharıdır. Bunları biz sağa sola, affedersiniz ahlaksız bir yapıya kaptıramayız. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz. Şimdi ne diyorlar? 'X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı' bütün bunlara karşı hepsi güzel de biz de şimdi ne diyoruz? Biz de Teknofest kuşağı... Ve gerçekten akıl, zeka, bütün bunlarla beraber artık uzaya oynayan bir gençlik, uzaya yatırım yapan bir gençlik yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu konuda Teknofest kuşağı Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı ve onlarla da iftihar ediyoruz, yatırımlarımızı onun üzerine yapıyoruz."

Salih Gedikoğlu isimli gencin, sporcu geçmişini hatırlatarak, "Geçmişe dönme şansınız olsaydı, tekrar bir tercih yapma şansınız olsaydı futbolu mu yoksa zorlu siyaseti mi tercih ederdiniz?" şeklindeki sorusu üzerine ise Erdoğan, "Artık siyasette malum ciddi bir mesafe aldık, çünkü hizmete aşık olduğumuza göre, hizmette aldığımız mesafe var." karşılığını verdi.

Futbolun yanında şimdi baskette de mesafe aldığını ifade eden Erdoğan, "Mehmet kardeşimle beraber karşılıklı oynuyoruz ama Mehmet kardeşlerimi şu ana kadar hep yendik. Daha henüz bizi yenemediler. Fena değilim değil mi yani orada da? Şu anda ömrümüzü geri dönmek vesaire bu hesabı yapmadan millete hizmet yolunda, millet bize ne kadar görev verirse bu görevde inşallah milletimin hizmetkarıyım ve bu hizmette de bütün tecrübemi, deneyimimi, arkadaşlarımızla kardeşlerimizle beraber bu millet uğrunda yorulacağız, yorulmaya mecburuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, dünyadaki liderler içerisinde en kıdemli liderin kendisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Tabii bunu 'ben' diye söylemek istemiyorum, sadece dünyadaki diğer liderlere göre konumumuzu ifade edeyim ki milletim kimin kim olduğunu bilmesi bakımından bu önemli. Milletim bu görevi bize verdiği için, böyle bir kıdemi bize yakıştırdığı için şu ana kadar hamdolsun belediye başkanlığı yıllarından itibaren gerek başbakanlık yıllarım gerek cumhurbaşkanlığı yıllarım olmak üzere hamdolsun milletimize hizmette gerek ulusal, gerek uluslararası platformda milletim bize böyle bir görevi yükledi ve kıdem noktasında da iyi bir konuma taşıdı. Bundan sonraki süreçte de milletim bu görevi bize verirse yine milletimize hizmetkarlığa devam ederiz, yapacağımız çok iş var. İşte 18 Mart Köprüsü gibi abide eserleri inşallah yapmaya devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan, yola çıkarken "Dört temel unsur üzerinde Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" dediklerini, bunların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu hatırlatarak, "Bunun üzerinde ne var? Bunun üzerinde tarım var, bunun üzerinde ulaşım var, bunun üzerinde dış politika var, bunun üzerinde enerji var vesaire. Biz bunlarla birlikte yürüdük mü? Yürüdük." dedi.