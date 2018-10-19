THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Erdoğan geliyor! 400 polisle asayiş uygulaması

Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 23:25
Erdoğan geliyor! 400 polisle asayiş uygulaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelişi öncesi kentte güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde 400 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gençlik Festivali kapsamında Diyarbakır’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte güvenlik önlemleri arttırıldı. Kentte gece 22.00’den itibaren Sur içine araç girişi durdurulurken toplu taşıma araçları dahil tüm araçlar için yeni güzergahlar belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ise merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde 29’u amir sınıf olmak üzere 65 ekipten oluşan 400 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Büyük uygulama

Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile Sur ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli görülen şahıs ve araçlarda arama yapıldı. Zırhlı araçların giremediği dar sokaklarda ise özel harekat polisleri eşliğinde uygulama yapıldı.


Akşam 19.00’da başlayıp 22.00’de sona eren uygulama kapsamında bin 580 şahıs ve 347 araç kontrol edilirken 50 iş yeri denetlendi.

Uygulamada 2 şahsın üzerinden 6 gram esrar maddesi çıkarken 1 şahıstan taşınması yasak tütün ele geçirildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 23:25
  1. Diyarbakır
  2. Başkan Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat çeken araştırma! İstanbul dünyada birinci sırada
    1. Dikkat çeken araştırma! İstanbul..
    2. Fatih Terim: Hayat devam ediyor
    3. Trump'tan flaş Kaşıkçı açıklaması!
    4. Erdoğan geliyor! 400 polisle asayiş..
    5. Sarıgül'ün ardından Hayri İnönü de..
    6. İtalya ve Fransa arasında kriz!
    7. 'Videomu çeker misin?' dedi, aracını..
    8. Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
    9. WhatsApp'ta büyük değişim! Artık..
    10. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    11. Bebeklerde kabızlık sorunu nasıl geçer?
    12. Alman şirketten Suudi Arabistan kararı!
    13. Antalya Valisi Karaloğlu'ndan örnek..
    14. İşte diyabet dostu besinler
    15. Diyanet'ten Cemevi ziyareti
    16. Büyük dram! Halk yaprak yiyerek..
    17. Enginarın inanılmaz faydaları
    18. Cuma namazı için çıktı! Ahırda ölü..
    19. Çifte Minareli Medrese'de geçitler..
    20. Eski başkanı Türkiye'yi hedef..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı