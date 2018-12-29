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Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı

83. Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan ve koşu sırasında vefat eden 91 yaşındaki eski master milli atlet Erdoğan Dulda'nın cenazesi toprağa verildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:55
Erdoğan Dulda son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan Dulda'nın naaşı, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğleğin kılınan cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, merhumun kızları Ayşenur ile Yurdanur Dulda'nın yanı sıra, aile yakınları, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve atletizm camiasından isimler katıldı.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:55
  1. Atletizm
  2. Büyük Atatürk Koşusu
  3. Cebeci Asri Mezarlığı
  4. eski master milli atlet erdoğan dulda
  5. ismet oğultürk cami

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