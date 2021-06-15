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Dünya Erdoğan-Biden NATO'da görüşmüştü! Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması
Dünya

Erdoğan-Biden NATO'da görüşmüştü! Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün NATO Zirvesi'nde yapılan görüşmeye ilişkin merak edilen S-400 konusuna dair açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 22:09:00 - 2021-06-15 22:12:47
Erdoğan-Biden NATO'da görüşmüştü! Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü görüşmesinde, S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele"

Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.

"S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok"

Yetkili, "Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunu ise "Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok." diye yanıtladı.

Erdoğan ile Biden dün Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

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Yorumlar

Selman

S 400 hava savunma sistemi, nasıl ABD nin iç kanunu ile alakalı bir mesele oluyor???
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